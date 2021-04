Rosanna Catizzone, compagna Michele Cucuzza/ È un medico specializzato in Oncologia

Annarosa Catizzone – vero nome di Rosanna Catizzone – è la donna nota alle cronache come la compagna di Michele Cucuzza. Di lei non si sa praticamente nulla, salvo pochissime informazioni relative alla sua carriera come dottoressa. Rosanna, infatti, è un chirurgo di origini calabresi specializzato in Oncologia medica, e fa parte del gruppo docenti della Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Capitale, in cui opera come tutor dal 1999. Per quanto riguarda invece la sua formazione, Rosanna ha frequentato la Scuola di Medicina Estetica del Fatebenefratelli di Roma, per poi perfezionare le sue competenze a Pavia. Dal profilo Facebook di Rosanna Catizzone si apprende inoltre che lavora per Minerva Surgical Service e Rigenesi, ma non sono noti ulteriori dettagli circa la sua vita privata. Per un certo periodo, Rosanna è stata presidente dell’Aidme (Accademia Italiana di Medicina Estetica) e responsabile dell’ambulatorio pubblico di medicina estetica di Catanzaro convenzionato con il Fatebenefratelli di Roma.

La vita privata di Rosanna Catizzone e Michele Cucuzza

Attualmente, Rosanna Catizzone si divide tra Catanzaro (probabilmente la sua città natale) e Roma. Non è dato sapere come i due si siano conosciuti, e nemmeno come di fatto si sia sviluppata la loro relazione. Ad accennare a lei durante un’intervista è stato lo stesso Michele Cucuzza, che – ospite a Vieni da me nel 2019 – ha avuto modo di soffermarsi anche sul racconto dei suoi sentimenti. In realtà, Cucuzza era già sposato con una donna ‘sconosciuta’ (quantomeno al mondo dello spettacolo) da cui aveva avuto la figlia Matilde. Anche in questo caso, però, non si conoscono ulteriori dettagli circa il suo presunto matrimonio. In passato, Michele intrattenne un altro rapporto importante con una giornalista francese, da cui nacque la sua primogenita Carlotta.

