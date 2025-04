Rosanna, chi è la nuova dama di Uomini e Donne: prosegue la conoscenza con Giuseppe

C’è nuova dama nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, Rosanna, chi è? Sulla donna le informazioni, al momento, sono molto residue. Si sa solo che è una bellissima donna siciliana e che ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Canale 5 per conoscere l’anima gemella. Ha dei profili social ma anche su questi è complicato ricavare delle informazioni. Per quanto riguarda il suo percorso a Uomini e Donne, invece, la nuova dama Rosanna ha iniziato a conoscere Giuseppe e Fabio ed adesso sta proseguendo la coscienza con entrambi e dovrà decider quale direzione prenderà il suo cuore.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rosanna e Giuseppe avranno un nuovo confronto dopo essere usciti insieme. I due, infatti, sono già usciti due volte in esterna e la dama ha avuto un’ottima impressione del cavaliere: “Lui con me è stato molto carino, si è presentato in maniera diversa rispetto con Sabrina. Quando è arrivato in albergo mi ha fatto chiamare dalla receptionist, mi ha atteso, mi ha raccolto un fiore raccolto da lui ho apprezzato molto perché non lo ha comprato ma proprio raccolto lui per me.”

Rosanna divisa tra Fabio e Giuseppe ad Uomini e Donne: “Cerco un uomo carino e gentile”

La nuova dama di Uomini e Donne Rosanna sta conoscendo meglio Giuseppe ma è uscita anche con Fabio, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Insomma per il momento la dama è divisa tra i due uomini ma ha le idee chiare su che tipo di uomo vuole nella sua vita: “Cerco un uomo carino e gentile, mi piacciono le cose semplici, apprezzo molto di più gesti piccoli e carini.” E nel frattempo chissà che proprio nel dating show di Canale5 chissà che non trovi l’anima gemella.