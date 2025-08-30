Rossella Erra, chi è la mamma Rosanna: morta dopo un tumore. "Sono caduta in depressione"

Rossella Erra si racconta a Storie di donne al bivio di Monica Setta, programma che vede diverse personalità femminili aprirsi e raccontare i loro vissuti. Per quanto riguarda Rossella Erra si tratta di una storia particolarmente toccante, la donna più volte in passato è tornata a parlare della scomparsa della madre, una ferita profonda e che l’ha segnata profondamente. Tornando a parlare del lutto, in passato Rossella Erra ha raccontato come una malattia abbia giocato purtroppo un ruolo decisivo: “Nel 2017 ha avuto una recidiva alle ossa e per nove mesi le sono stata accanto. Con lei ho seguito Ballando fino all’ultimo dei suoi giorni, il suo sogno era ballare con Simone Di Pasquale e due settimane fa ho realizzato per lei questo sogno” ha raccontato in una vecchia intervista concessa al magazine Dipiù TV.

Dopo la morte della mamma Rosanna, Rossella Erra è stata travolta da un periodo di forte depressione, dal quale fortunatamente è riuscita a tirarsi fuori: “Ho perso un sacco di soldi, mi sono trovata all’angolo, sono caduta in depressione” ha confidato il volto di Ballando con le stelle che qualche anno fa ha iniziato un viaggio fatti di continuità sugli schermi Rai.

Rossella Erra e la salvezza Ballando con le stelle

La conduttrice deve molte delle sue recenti fortune al dancing show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Rossella Erra ha raccontato come il programma di Rai1 abbia giocato un ruolo chiave in questi ultimi anni, dopo la la morte della madre Rosanna e la depressione che l’ha travolta:

“Io dico sempre che Milly Carlucci mi ha salvato, perchè mi ha dato ridato indietro la consapevolezza di valere qualcosa nella vita” ha detto in una intervista concessa tra le colonne di Libero Magazine rievocando anche il loro primo incontro a Vieni da me, ex trasmissione di Caterina Balivo.

