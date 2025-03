Si rivela piuttosto complicato il confronto tra Rosanna e il figlio Michele a C’è posta per te 2025 in virtù del dolore per l’abbandono della mamma che non riesce a perdonarle. In realtà, la versione della mamma è diversa, perché sostiene che il figlio le sia stato strappato via dalla famiglia del papà, quindi questa rottura sarebbe frutto proprio di incomprensioni. Dal canto suo, il figlio Michele è ferito dagli abbandoni della madre, che sarebbero avvenuti ciclicamente.

Alla base c’è un dolore da ambo le parti, ma per motivi diversi. Per Michele si tratta di mettere da parte paure e sofferenza per dare una nuova chance alla mamma, ma è tutt’altro che semplice considerando gli abbandoni vissuti, mentre per Rosanna il problema sta proprio nel fatto di aver sprecato le occasioni ricevute. Alla fine, i tentativi di Maria De Filippi si rivelano vani: la busta viene chiusa. (agg. di Silvana Palazzo)

Rosanna prova a riavvicinarsi al figlio Michele

Rosanna chiama C’è posta per te 2025 per recuperare il rapporto col figlio Michele, che si è fermato cinque anni fa. La speranza della mamma è di riuscire ad avere un chiarimento con il figlio. La donna aveva 16 anni quando rimase incinta di lui, un anno dopo si rese conto che la relazione era sbagliata, quindi scappò via portandosi il figlio con sé. Ma l’ex compagno e i suoi ex suoceri di fatto gli portarono via il figlio, che non poteva più vedere in attesa che la legge facesse il suo corso.

Dopo un primo riavvicinamento, Rosanna tornò a rivedere il figlio. Ma c’è stato un secondo abbandono, quando Rosanna iniziò una seconda convivenza con un uomo che non piaceva alla famiglia del suo ex perché era un loro lontano parente, per questo non poté più vedere il figlio.

I problemi e le incomprensioni tra Rosanna e il figlio Michele a C’è posta per te 2025

C’è stato un terzo abbandono, dopo il trasferimento a Marcianise, dove è diventata di nuovo mamma. La donna è consapevole dei pensieri che può essersi fatto il figlio, visto che si è rifatta una vita, nonostante ciò l’ha cercata e le ha presentato quella che è diventata sua moglie, apprezzando i gesti del figlio, che l’ha anche invitata al suo matrimonio.

D’altra parte, si sentiva trattata come un estranea dal figlio. Ma è dopo il suo trasferimento in Francia che il loro rapporto si interrompe definitivamente, perché messo di fronte alla scelta della mamma, dovuta a questioni economiche, Michele le ha semplicemente augurato buon viaggio e da lì non si sono più sentiti.