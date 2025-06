Rosanna e il triste epilogo con Giuseppe dopo Uomini e Donne: il post che vale più di mille parole. Si sono lasciati?

Come prosegue la storia d’amore tra Rosanna e Giuseppe dopo Uomini e Donne? La relazione parrebbe arrivata al capolinea al contrario di tutte le speranza che i fan avevano riposto nella celebre coppia. Come riporta Tv Blog, infatti, i due protagonisti del trono over erano pronti a vivere la loro vita lontani dalle telecamere ma ecco che dopo poco meno di un mese dalla chiusura del programma arriva la svolta scioccante.

I fan più accaniti del dating show di Maria De Filippi si erano già accorti che qualcosa stava andando storto, cogliendo segnali sui social che ad un certo punto non è più stato possibile ignorare. A fare scalpore era stata una canzone sui loro profili, seguita da un silenzio social alquanto assordante. Eppure, Giuseppe e Rosanna sembravano essere convinti e felici della loro scelta di vivere insieme, tanto che entrambi si erano dichiarati innamorati l’uno dell’altra. Quello che sta succedendo, però, è palese: i due non sono più una coppia.

Rosanna e Giuseppe si sono lasciati? I fan non hanno più dubbi dopo una frase sui social

Rosanna e Giuseppe si sono lasciati? I due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno ancora confermato o smentito le notizie sul loro conto, ma quello che ha pubblicato Rosanna nelle scorse ore non lascia spazio ad interpretazioni. La dama del Trono Over ha scritto le seguenti parole sui social: “Un legame che ci trattiene anche se fatto di gesti preziosi, promesse splendenti o attenzioni costanti, resta pur sempre una prigione se manca il respiro, la spontaneità, l’autenticità”. Non solo, Rosanna ha continuato dicendo che un amore vero non ingabbia, che non imprigiona nessuno e che il cuore deve essere libero di poter volare.

Si tratta di frasi dal testo di una canzone di Khaled, Aicha. Parole che la dama di Uomini e Donne ha sentito dire da un ragazzo durante l’esame delle medie. Subito i fan si sono allarmati chiedendole se lei e Giuseppe si fossero lasciati, ma la donna ha deciso di optare per il silenzio, così come il cavaliere, che non ha mai proferito parola sulla fine della relazione. “Dispiace tanto per Giuseppe. Tu mai stata presa più di tanto.” Una cosa è certa: nessuno dei due ha finto”, ha scritto un utente sotto un suo post. A breve, probabilmente arriveranno conferme da parte della coppia.