Giuseppe e Rosanna raccontano la crisi dopo Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna sono tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare come procedono le cose dopo l’addio alla trasmissione. La coppia ha spiegato di stare bene e la dama si è anche lasciata andare ad una dichiarazione d’amore. Dopo la registrazione di quella puntata, tuttavia, Rosanna e Giuseppe hanno affrontato una piccola crisi che, tuttavia, sono riusciti a superare, ma cos’è successo esattamente?

“Abbiamo avuto una piccola discussione ma non per motivi legati alla coppia ma per interferenza esterne che, in qualche modo, hanno condizionato il mio umore nei suoi confronti. Dopo 48 ore di discussioni, Giuseppe mi ha fatto comprendere il suo punto di vista e le sue scelte”, ha raccontato Rosanna in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni a cui la dama ha anticipato che, presto, partiranno per il primo viaggio di coppia.

Giuseppe e Rosanna a Temptation Island?

A breve, cominceranno le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island e, tra la coppie, potrebbe esserci anche una uscita dal parterre del trono over. A tal proposito, Lorenzo Pugnaloni, nell’intervista rilasciata a Casa Lollo, ha chiesto a Giuseppe come si vedrebbe nel villaggio di Temptation, il programma più atteso dell’estate.

“Non sono contrario a Temptation ma, secondo me, per andare lì bisogna essere una coppia da almeno un anno. Se ci sono dei dubbi, una coppia può decidere di andare lì e capire se si possono superare delle tentazioni. Temptation sicuramente sarà una bella esperienza ma, adesso, in questo momento no“, spiega Giuseppe che, in questo momento, della sua vita e della relazione, direbbe no perché la storia è appena cominciata. “In questo momento la voglio vivere perché stiamo insieme da poco e la voglio vivere. Sarebbe prematuro andare a Temptation dove dovrebbero andarci coppie già consolidate”, conclude Giuseppe.

