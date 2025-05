Rosanna e Giuseppe dopo Uomini e Donne

Tra le coppie nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne e che hanno già lasciato il programma c’è quella formata da Rosanna e Giuseppe che, dopo vari alti e bassi e dopo una pesante discussione che aveva portato Giuseppe anche a lasciare lo studio, non solo si sono riappacificati, ma hanno anche lasciato insieme il programma. I due, pur vivendo a chilometri di distanza (lei in Sicilia, lui a Roma, ndr), cercano di vedersi il più possibile. A raggiungere Rosanna, in queste settimane, è stato soprattutto Giuseppe che, da siciliano, ama trascorrere del tempo nella sua terra d’origine.

Durante i giorni che trascorrono insieme, Rosanna e Giuseppe sono molto social e, sui rispettivi profili Instagram, condividono i momenti di coppia. Tra una cena al ristorante e un ballo in un locale, c’è un video che ha scatenato i commenti dei followers.

Rosanna e Giuseppe: il video dopo Uomini e donne scatena i commenti

Sul proprio profilo Instagram Rosanna ha pubblicato un video girato in casa in cui si diverte a ballare con Giuseppe che ha trascorso lo scorso weekend in Sicilia con lei. Sorridente e spensierati, Rosanna e Giuseppe si godono i momenti che trascorrono insieme ma il video ha spaccato il web. Da una parte, ci sono quelli che sono felici di vedere la coppia così affiatata lontano dalle telecamere e, dall’altra, ci sono quelli che vorrebbero più discrezione da parte della coppia.

Tra i tanti commenti, spuntano quelli dei followers che notano gli occhi sorridenti e brillanti dell’ex dama. “Sembri una ragazzina”, scrive una signora notando la felicità sul viso di Rosanna che, dopo tanti dubbi, sembra aver trovato il feeling giusto con Giuseppe.