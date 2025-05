Rosanna e Giuseppe: dalla felicità alla crisi dopo Uomini e Donne

Momento delicato per Rosanna e Giuseppe dopo la scelta a Uomini e donne che li ha portati a lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. I primi avvistamenti e i contenuti social pubblicati da entrambi confermavano il momento magico vissuto dalla coppia che, pur vivendo a distanza, si è sempre vista trascorrendo insieme soprattutto il weekend. Sui social, fino a pochi giorni fa, Rosanna e Giuseppe si sono mostrati complici, sereni e felici, ma a quanto pare, i due starebbero attraversando una prima crisi di coppia che, stando a quello che riferisce Lorenzo Pugnaloni, non sarebbe così leggera.

“Purtroppo la crisi tra Giuseppe e Rosanna è reale e non si tratta di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione e che lei ha preso una posizione”, scrive Lorenzo Pugnaloni in un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ma di che segnalazione si tratta?

La segnalazione su Rosanna e Giuseppe dopo Uomini e Donne

Secondo una segnalazione ricevuta da Lollo Magazine, Giuseppe si sarebbe lasciato andare ad una confidenza sulla sua relazione con Rosanna durante una chiacchierata con una cassiera dell’Ipercoop del centro commerciale Eur Roma 2. La carriera avrebbe chiesto a Giuseppe come stesse e la sua risposta non lascerebbe presagire nulla di buono.

“Diciamo bene, anzi mica tanto bene”, avrebbe dichiarato, facendo poi riferimento ai “primi litigi” con la sua partner, mentre lei avrebbe aggiunto che “lui è un po’ di più” , scrive Lollo Magazine che ha ricevuto la segnalazione che, poi, continua così – “Lei gli dice: se non va bene che fai, torni in trasmissione? E lui: no, la cercherò fuori”. Tale segnalazione come ha poi rivelato Lorenzo Pugnaloni, è stata confermata da Rosanna. La dama e il cavaliere, dunque, riusciranno a superare il momento di crisi?