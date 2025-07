Rosanna e Giuseppe si sono lasciati davvero? L'ex dama del trono over di Uomini e donne risponde alle domande dei fan ma non chiarisce i dubbi.

Rosanna e Giuseppe, coppia nata nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, continuano a far discutere. Dopo i primi mesi insieme durante i quali hanno condiviso tanti contenuti di coppia, da diverse settimane, i due non si mostrano insieme scatenando voci di presunte crisi. C’è, inoltre, anche chi parla di rottura anche se sia Giuseppe che Rosanna non hanno mai annunciato la fine della storia d’amore. Tuttavia, anche l’assenza di Giuseppe accanto a Rosanna in occasione del suo compleanno ha scatenato la preoccupazione dei fan che si chiede cosa stia accadendo tra i due.

Ad allarmare tutti, poi, sono state le foto in cui Giuseppe è stato pizzicato al mare con un’altra donna. Foto che sono diventate virali portando, poi, Rosanna a rompere il silenzio per svelare l’identità della donna in questione. Non riuscendo a capire se i due si siano effettivamente lasciati, i fan hanno approfittato di un box domande per rivolgere alcune domande diretta a Rosanna.

Rosanna di Uomini e Donne è single? Lei rompe il silenzio su Giuseppe

“Se stiamo insieme? Ci sentiamo ogni giorno“. Rosanna ha risposto così alla domanda di un follower che le ha chiesto chiarezza sul suo rapporto con Giuseppe. A chi, poi, le ha chiesto se sia single, ha risposto: “Se stiamo insieme? Ci sentiamo ogni giorno“. Qualcun altro, poi, ha insistito sull’argomento chiedendo a Rosanna il motivo della rottura e la dama ha risposto: “Non abbiamo detto nulla e non diremo nulla in questo momento perché è nostro”, puntualizza Rosanna facendo intendere che non dirà mai cosa sta effettivamente accadendo con Giuseppe in questo momento.

Rosanna, dunque, non scioglie i dubbi sul rapporto con Giuseppe che, a sua volta, continua a non rispondere alla curiosità dei fan pubblicando sui social pochissimi contenuti.