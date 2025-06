Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne si sposano? Lui accenna al matrimonio: “Chiunque vorrebbe sposarla”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia di Uomini e Donne ed infatti già parlando di fiori d’arancio. Nell’ultimo numero in edicola della rivista del dating show, infatti, i due hanno rivelato come procede il loro rapporto e tra una battuta ed un’altra hanno ammesso di essere pronti a sposarsi più avanti. Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne si sposano? Per il momento non c’è nulla di certo, anzi i due preferiscono ancora conoscersi meglio, ma l’ex cavaliere ha confessato di non ritenere impossibile tale eventualità perché ‘qualunque uomo vorrebbe sposare Rosanna’.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Giuseppe di Uomini e Donne ha confessato: “Proposta di matrimonio? Voglio darle il tempo di far maturare questa relazione, anche se già le ho detto che tra un anno, magari il 17 luglio, potremmo anche sposarci…” e dopo ha aggiunto: “Scherzo…ma non si sa.” Successivamente ha anche spiegato che la data del 17 luglio non è stata scelta a caso ma è il compleanno della dama, così come il numero 17 è molto ricorrente in quanto il 17 marzo è il giorno in cui si sono incontrati mentre il 17 ottobre è il giorno in cui è nata la figlia di Giuseppe. Battute sul matrimonio a parte, Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne si stanno conoscendo meglio e delle foto che postano sui social appaiono affiatati e felici.

Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe amore a gonfie vele: “Le nostre figlie si sono conosciute”

Rosanna Siino e Giuseppe Molonia di Uomini e Donne fanno sul serio, hanno conosciuto le rispettive figlie che si conoscono tra loro. Durante l’intervista a Uomini e Donne Magazine, Giuseppe ha rivelato che Rosanna non ha difetti: “È forte, sicura di sé, sa quello che vuole. Ed è una mamma fantastica ha un carattere un po’ spigoloso ma è un modo per proteggersi. Inizialmente è diffidente, lo è stata anche con me.” Per Rosanna, invece, il difetto principale dell’ex cavaliere è l’eccessiva gelosia, unita al fatto che si lascia trasportare dalle emozioni che riesce a gestire con troppa impulsività.