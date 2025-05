Rosanna e Giuseppe uniti e complici dopo Uomini e Donne

Rosanna e Giuseppe, dopo aver discusso, essersi confrontati più volte al centro dello studio e dopo essere stati vicini alla rottura definitiva, hanno lasciato insieme Uomini e Donne sorprendendo il pubblico, ma anche gli altri protagonisti del trono over. In poche ore, infatti, la dama e il cavaliere sono passati dal litigare pesantemente a dichiarare di volersi vivere fuori dal programma.

A sorprendere tutti, però, è stata soprattutto Rosanna: se Giuseppe, infatti, non ha mai nascosto di provare un forte sentimento per Rosanna a cui ha anche concesso l’esclusiva dopo pochi appuntamenti. Rosanna, invece, ha sempre avuto molti dubbi su Giuseppe anche se non ha mai rinunciato alla conoscenza. A differenza di Giuseppe, però, fino al giorno dell’addio al programma, è sempre rimasta molto distante senza svelare i propri sentimenti. Di fronte, tuttavia, alla possibilità di perdere il cavaliere ha deciso di abbattere il muro che aveva alzato.

Il selfie di coppia di Rosanna e Giuseppe

Sorridenti, felici e molto complici: Giuseppe e Rosanna si godono il loro amore e il loro weekend di coppia. Non si sa dove si trovino, ma è probabile che la località sia Palermo, la città in cui vive e lavora Rosanna. Spesso, infatti, è Giuseppe a raggiungere Rosanna appena ne ha la possibilità. Pur vivendo a Roma, infatti, l’ex cavaliere fa di tutto per trascorrere tempo con Rosanna con cui crede di poter costruire qualcosa di importante.

Rosanna, per il momento, pur non pensando alla convivenza perché considera che sia troppo presto farlo, si gode la storia con Giuseppe che la sorprende ogni giorno di più essendo molto presente nella sua vita. Una foto che ha conquistato i followers di Rosanna, felici di vederli così uniti nonostante i dubbi e le paure iniziali.

