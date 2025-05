Rosanna e Giuseppe: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Rosanna e Giuseppe sono stati i protagonisti dell’ultima stagione del trono over di Uomini e donne. Chiusa la frequentazione con Sabrina Zago, Giuseppe ha cominciato a conoscere altre dame della trasmissione dedicandosi, poi, totalmente alla conoscenza di Rosanna, la dama siciliana che lo ha colpito sin dal primo sguardo. Nonostante Giuseppe abbia dichiarato un forte interesse per Rosanna sin dalle prime uscite, la dama è andata avanti a piccoli passi evitando di concedere l’esclusiva fino all’ultima puntata di cui sono stati protagonisti.

Gloria Nicoletti, frecciatina a Guido dopo Uomini e Donne?/ "Una persona innamorata, per chiarire..."

Dopo aver rischiato di perdere Giuseppe che, di fronte alla sua dichiarazione di non provare alcun sentimento, ha preferito allontanarsi dallo studio, ha deciso di lasciare con Giuseppe il programma. Dopo aver lasciato la trasmissione, i due si stanno godendo la storia e i due hanno anche affrontato una crisi di coppia.

Margherita Aiello e Dennis svelano tutto dopo Uomini e Donne/ Cos'è successo la sera del primo bacio

Rosanna e Giuseppe: il primo viaggio di coppia dopo Uomini e Donne

“Abbiamo avuto una piccola discussione ma non per motivi legati alla coppia ma per interferenza esterne che, in qualche modo, hanno condizionato il mio umore nei suoi confronti. Dopo 48 ore di discussioni, Giuseppe mi ha fatto comprendere il suo punto di vista e le sue scelte”. Con queste parole rilasciate a Casa Lollo, Rosanna ha spiegato il motivo della crisi vissuta con Giuseppe.

Rosanna e Giuseppe, poi, sono riusciti a capirsi e a ritrovarsi e per consolidare il loro rapporto che è cominciato da poco, hanno deciso di concedersi un viaggio insieme. Questa mattina, infatti, sui rispettivi profili Instagram, hanno mostrato la partenza senza, tuttavia, svelare la destinazione. Quale meta avranno scelto per il primo viaggio di coppia?

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne?/ Lui smentisce con un video