Rosanna è la fidanzata di Stash?/ Il cantante: “devo trovare il mio equilibrio”

Rosanna sarebbe la presunta fidanzata di Stash leader dei The Kolors ai vertici delle classifiche con il nuovo singolo “Los Angeles” con Guè Pequeno. Chi è il nuovo amore del bel vincitore di Amici di Maria De Filippi? In realtà sono tanti i nomi delle presunte fidanzate affibbiate al leader della band: da Ginevra a questa presunta Rosanna conosciuta per essere l’ex fidanzata di Raffaello Tonon. La notizia non è mai stata confermata dal cantante che durante un’intervista parlando della sua vita privata ha detto: “A 30 anni desidero una complicità con la donna con cui non vai solo a letto, ma ci fai anche l’amore”. Il successo con i The Kolors l’ha trasformato in un vero e proprio idolo per tantissime ragazzine a cui concede sempre una foto o un sorriso: “se una ragazzina mi chiede una foto, io sorrido e la faccio anche se sono molto arrabbiato o triste quel giorno. Lo faccio perchè è una persona che mi supporta, crede nel mio progetto: è anche e soprattutto grazie a lei che sto vivendo il mio sogno”.

Stash fidanzato oppure no?

Una cosa è certa: riguardo la sua vita privata Stash ha sempre cercato di tenerla ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Non è dato sapere se il frontman sia davvero fidanzato o meno con Rosanna, ma di certo possiamo dirvi che in passato è stato fidanzato per diversi anni con Carmen Fiorentino, la sua ex storica, con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore. “Il nostro amore è stato tenero e penso che lei sia una delle ragazze più in gamba che abbia mai conosciuto. Non ci siamo lasciati con rabbia, lo abbiamo fatto con molta tranquillità” ha detto il cantante parlando della ex Carmen. All’età di 30 anni però il cantante non nasconde di desiderare una storia vera, un qualcosa che non sia solo fisico ma che vada ben oltre anche se è consapevole che non è semplice vista anche la sua fama. “Da quando sono diventato noto ho difficoltà a mantenere la quotidianità in un rapporto sentimentale” – ha detto il cantante che ha proseguito dicendo – “sia per rispetto della persona che ho accanto, sia per non farla star male, rinuncio ad avere una storia adesso”. Parole chiare che sembrerebbero smentire le indiscrezioni che lo vorrebbero felicemente fidanzato con Rosanna.

Stash smentisce flirt con Anna Tatangelo

Tra i tanti flirt affibbiati a Stash dei The Kolors oltre a quello di questa Rosanna c’è anche quello con Anna Tatangelo. I due, infatti, sono apparsi insieme in diverse occasioni, ma il cantante ha messo immediatamente a tacere ogni pettegolezzo chiarendo il suo rapporto con la cantante di Sora. “Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante, molto interessante per il pubblico del Web, visto che si è alzato già il polverone del gossip. Io e Anna siamo amici, non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme, la considero una sorella” ha scritto il cantaste sui social, che ha poi precisato: “ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA