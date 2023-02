Rosanna e Walter, chi sono i figli di Lucia Zagaria e Lino Banfi/ “Ciao mami”

Rosanna e Walter: i figli di Lino Banfi e della moglie Lucia

È morta Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi (al secolo Pasquale Zagaria) e mamma dei loro figli Rosanna e Walter. La scomparsa è stata annunciata dalla figlia e attrice Rosanna Banfi: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto della madre in giovane età mentre mangia, con lo sguardo felice e sereno, un cono gelato. Dei due figli di Lino Banfi e della moglie Lucia, la più conosciuta è senza dubbio Rosanna, che ha recitato molto spesso al fianco del padre, sia al cinema che in televisione.

Com'è morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ Era da tempo malata di Alzheimer

Ricordiamo che padre e figlia hanno recitato insieme in alcune fiction televisive Rai, tra cui “Il vigile urbano”, “Un medico in famiglia”, “Angelo il custode”, “Raccontami una storia” e “Il padre delle spose”. Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con Fabio Leoni: la coppia ha due figli, Virginia e Pietro. Nel 2009 è stata operata per un tumore al seno

Alzheimer, malattia di Lucia Zagaria (moglie Lino Banfi)/ Cos'è? Sintomi e cure

Rosanna e Walter: i figli di Lino Banfi e della moglie Lucia

Lucia Zagaria era da tempo malata di Alzheimer, come aveva raccontato la figlia Rosanna nel salotto di Verissimo: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare“. Oggi Walter e Rosanna, figli di lino Banfi, gestiscono l’Orecchietteria Banfi, in zona Prati, a due passi dal Palazzaccio, a Roma. Al ristorante lavorano anche Fabio Leoni e la figlia Virginia, in cucina con il marito Gianluca. I nomi sul menù sono dedicati alla carriera di Lino Banfi, con riferimenti ai suoi film. Anche Virginia Leoni, figlia di Rosanna, nei giorni scorsi ha dedicato un post su Instagram alla nonna Lucia: “Eravamo felici, eravamo più felici. Da una parte vorremmo sempre far passare il tempo veloce, dall’altra dovremmo fermarlo prima che sia troppo tardi. Nonnina mia”.

Rosanna Banfi: "Ho vinto la battaglia contro il cancro"/ "La mia famiglia la mia forza"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannabanfi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA