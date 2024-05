Rosanna fa insinuazioni su Samuel e Greta all’Isola/ Luxuria sbotta: “Illazione pesante, attenti a cosa dite”

Isola dei Famosi 2024, Samuel Peron sbotta contro l’illazione di Rosanna

La puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si chiude con un severo avvertimento di Vladimir Luxuria al gruppo, dopo quanto accaduto nel corso della puntata. Tutto è cominciato con Rosanna Lodi, che a inizio diretta ha accusato Samuel Peron e Greta Zuccarello di fare comunella, stare sempre insieme e impartire ordini agli altri. La naufraga ha svelato che i due avrebbero costruito una sorta di “talamo matrimoniale” con le stuoie, come se fossero a tutti gli effetti una coppia, ma specificando: “Non sto dicendo che c’è una tresca tra di loro“.

L’illazione di Rosanna ha tuttavia provocato la reazione del ballerino, che ha sbottato: “Lo stai dicendo“. Poi, evitando che tali insinuazioni possano coinvolgere in qualche modo la sua famiglia, ha subito specificato: “Non vorrei che venissero insinuate cose che non sono veritiere. Rosi, non ti permettere minimamente di dire cose che non sono“.

Vladimir Luxuria condivide lo sfogo di Greta Zuccarello: “Attenti alle cose che si dicono“

Le insinuazioni di Rosanna sul rapporto tra Samuel e Greta hanno indispettito anche la stessa Zuccarello. La ballerina, al termine della puntata dell’Isola dei Famosi 2024, ha infatti rubato pochi secondi a Vladimir Luxuria per specificare: “Ci tenevo a dire che non mi abbasserò mai al livello di litigare con determinate persone, ma il messaggio che è stato fatto passare oggi tra me e Samuel è completamente errato. Io ho massimo rispetto della famiglia di Samuel, di sua moglie, del suo bambino e del mio fidanzato. Quindi far passare una cosa così per me è veramente squallido“.

La conduttrice comprende appieno Greta e la rassicura sul fatto che non ci sia stato fraintendimento alcuno e, a seguire, lancia un sonoro avvertimento al gruppo sull’importanza del peso delle parole: “Guarda Greta te lo dico, l’ho già detto a Samuel: nessuno qui ha creduto a quella illazione, seppur detta in senso simbolico, ma è stata pesante. Nessuno ci ha creduto, state tranquilli. Invito ovviamente i naufraghi e le naufraghe a stare attenti alle cose che si dicono, soprattutto quando si tirano in ballo le famiglie che seguono i nostri naufraghi“.











