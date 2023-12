Rosanna Fratello attacca Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Atteggiamento infantile”. Cosa è accaduto

Anita Olivieri nel mirino di Rosanna Fratello: “Ha un atteggiamento infantile”

Rosanna Fratello spara a zero contro Anita Olivieri nella casa del Grande Fratello. Nonostante la cantante sia entrata nel loft di Cinecittà ammettendo di nutrire una particolare simpatia per la bionda romana, le cose adesso sembrano cambiate dopo una settimana di convivenza. La Fratello ha infatti messo nel mirino Anita, criticando alcuni comportamenti della giovane gieffina, che stasera rischierà seriamente di uscire dalla porta rossa. Rosanna si è sfogata nella casa ammettendo infatti di trovarla un po’ infantile per certi versi.

Il non salutare al mattino e certi suoi atteggiamenti per Rosanna Fratello sembrano scorretti: “Lo trovo un po’ da bambina. Quando vedi una persona ed entri il non salutare… solo questo. Poi sai che ti voglio molto bene. Ti ho sempre detto che sei molto diretta e mi piaci. Anche stamattina non mi hai salutato… Mi dispiace, perché sei una di quelle persone a cui tengo”. Opinione di Rosanna Fratello che si è scontrata con quella della collega Fiordaliso al Grande Fratello 2023. La ‘Zia’ ha infatti preso le difese di Anita Olivieri, spiegando che non sarebbe proprio da Anita non salutare la mattina e che probabilmente si è trattato di un caso isolato.

Rosanna Fratello, il confronto con Anita Olivieri al Grande Fratello 2023

Dopo che Rosanna Fratello ha criticato gli atteggiamenti di Anita Olivieri, tra le due al termine di un gioco nella casa del Grande Fratello 2023, è andato in scena un confronto. Ora Rosanna Fratello si augura che questa sua osservazione possa servire da lezione ad Anita e possa fare tesoro delle sue parole per migliorarsi. Staremo a vedere quindi se Anita Olivieri accetterà il consiglio di Rosanna Fratello e se quanto successo porterà le due ad allontanarsi definitivamente o a cementificare il loro rapporto.

Poco prima di entrare in gioco al Grande Fratello, Rosanna Fratello aveva speso parole importanti nei confronti di Beatrice Luzzi, la dominatrice di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. “La trovo una donna intelligente, di carattere, forte. Lei sa quel che vuole e vuole arrivare a tutti i costi alla fine del gioco. Mi piacciono le donne potenti e prepotenti, ma l’importante è che non usino nessuno per i loro scopi. Non parlerei di una belva, ma di una persona molto ambiziosa. Mi piace il suo atteggiamento, meno questo continuo voler lanciare il sasso per poi nascondere la mano” ha detto Rosanna Fratello esprimendosi su quanto visto fuori dalla Casa.

