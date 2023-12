Rosanna Fratello attacca Beatrice Luzzi/ “Non mi piace che lancia il sasso per poi nascondere la mano”

Rosanna Fratello stronca Beatrice Luzzi: ecco cosa ha detto

Rosanna Fratello è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello, facendo già discutere per alcune dichiarazioni rivolte a Rosy Chin. Prima di entrare nel reality show, la cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi svelando cosa pensa di alcuni concorrenti tra cui anche Beatrice Luzzi.

“È una donna intelligente, di carattere, forte. Lei sa quel che vuole e vuole arrivare a tutti i costi alla fine del gioco. Mi piacciono le donne potenti e prepotenti, ma l’importante è che non usino nessuno per i loro scopi. Non parlerei di una belva, ma di una persona molto ambiziosa. Mi piace il suo atteggiamento, meno questo continuo voler lanciare il sasso per poi nascondere la mano” ha dichiarato con un velo di polemica.

Rosanna Fratello pazza di Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella

Rosanna Fratello ha le idee chiare su chi siano i suoi inquilini preferiti. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ha rilasciato un’intervista su Chi svelando i concorrenti che l’hanno colpita maggiormente. Si tratta di Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella verso i quali la cantante ha speso parole al miele.

Per quanto riguarda Giuseppe, Fratello ha dichiarato si tratti di una persona pura e genuina, il classico bravo ragazzo. Dunque, nella querelle tra Beatrice e il barman la cantante sembra protendere per quest’ultimo. Per quanto riguarda il macellaio romano ha detto che il ragazzo che ogni mamma vorrebbe avere e che lo ha particolarmente colpita. Insomma, è molto chiaro quali siano le simpatie della new entry. Ci saranno scontri con l’attrice di Vivere o il rapporto sarà tranquillo?

