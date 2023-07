Rosanna Fratello: “Con mio marito un amore nato camminando”/ “Lucio Battisti? C’era feeling”

Rosanna Fratello, nota cantante italiana, si è raccontata stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Sono una donna non sono una santa fu uno choc all’epoca, questa ragazza diceva la verità, bisognava aspettare perchè questa giovane aveva questa educazione. Con mio padre io potevo parlare, era molto aperto – ha proseguito Rosanna Fratello – la famiglia è tutto. Mia mamma mi ha lasciato a 95 anni, una donna molto in gamba, ha sempre lavorato, hanno costruito una cosa lei e mio padre. Mia mamma portava addirittura la malta nei secchi, aiutando i muratori che stavano costruendo questa famosa casa. Mi hanno lasciato un grande esempio e io cerco di essere presente quando serve e poi mi allontano quando è giusto così”.

Daniela Poggi/ “Per mamma malata di Alzheimer non esistevo più, la notte prima di morire...”

Rosanna Fratello ha una figlia: “Ha fatto giurisprudenza poi si è sposata, ha due figli, Alessandro di 12 anni e Giovanni 10, il primo è molto artistico come la nonna ma anche mio papà era un canterino, lui amava molto la canzone napoletana. Me li godo moltissimo i miei nipoti, da quando non c’è più mia madre che era il motore della famiglia, adesso lo faccio io”

TIM SUMMER 2023 A RIMINI, QUARTA PUNTATA/ Diretta e scaletta cantanti: la rivelazione di LDA

ROSANNA FRATELLO: “AMAVO CANTARE DA BIMBA MA ERO UN PO’ UN MASCHIACCIO”

Rosanna Fratello ha parlato anche della sua gioventù: “Amavo cantare da bambina, giocavo poco, se giocavo lo facevo con mio fratello Franco che è più piccolo di me, ero un po’ un maschietto”. E ancora: “Con Lucio Battisti c’era un feeling molto forte. Un altro uomo? Si Massimo Ranieri, Gianni Morandi, tutti colleghi incredibili incontrati nelle varie Canzonissima, erano incontri innocenti molto belli e forti”. Sul suo marito: “Ho un rapporto molto forte, lui c’è sempre. Ci siamo sposati nel 1975 quindi sono 48 anni. Un amore molto semplice senza colpo di fulmine, siamo cresciuti insieme mano nella mano. Lui era venuto ad abitare in queste famose case che i miei genitori avevano conosciuto, quindi ci davamo la mano dal bagno, una volta era così ma ora questa cosa fa sorridere”. Rosanna Fratello ha aggiunto ironica: “Non sono ne una santa ne una donna, sono un diavolo”.

LEGGI ANCHE:

Nina Zilli, Tim Summer Festival 2023/ Nuova hit e retroscena sul video: "È diventato la mia festa di nozze!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA