Rosanna Fratello dopo il Grande Fratello 2023: “Sono team Perla”/ “L’ho vista crescere, ora…”

Grande Fratello 2023, Rosanna Fratello: “Sono team Perla, perché…“

Archiviata la sua avventura nella Casa del Grande Fratello 2023, Rosanna Fratello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Casa Chi. La cantante, reduce da un recente scontro a distanza con Ornella Vanoni, si è soffermata soprattutto sulle dinamiche che coinvolgono il reality, una su tutte la “guerra aperta” tra le due regine della Casa, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. “Io a malincuore devo dire che sarei team Perla, perché l’ho vista crescere. Era molto pacata all’inizio, tant’è che le dicevo: ‘Perché sei così ritirata?’. Vederla così attiva e combattiva ora, mi piace moltissimo“, ammette la Fratello.

Tuttavia, spende parole d’ammirazione anche per la grinta e la determinazione della Luzzi: “D’altra parte mi dispiace per Beatrice perché è stata una combattente dall’inizio, e vederla un po’ preoccupata mi dispiace. Trovo che sia fortissima, non c’è niente di meglio che riconoscere poi le cose come stanno, e devo dire che Beatrice combatte sempre, dalla mattina alla sera, li vuole tutti accanto a sé e per sé, ma Bea, ti devi accontentare. Però dico a Bea: riprenditi, perché è importante che tu sia sempre presente e attiva, che vuole avere tutto e che può se vuole“.

Rosanna Fratello: “Perla Vatiero già recitava la sua parte, adesso…“

Rosanna Fratello, nel corso dell’intervista a Casa Chi, ha parlato anche di Vittorio Menozzi: “Vittorio è un cucciolone, un mammone, un fratellone, una persona davvero speciale. Un ragazzo che gli piace parlare e raccontare, anche lui deve caricarsi di una grande forza e non farsi gestire, perché in fondo in fondo un po’ si fa gestire e questo è un po’ preoccupante“.

Ma, a seguire, tornando a parlare di Perla Vatiero, ribadisce il suo sostegno alla ragazza pur dichiarando: “È entrata zitta zitta, tutta buia. Già meditava, già recitava la sua parte interiormente, e poi adesso sta esternando tutto quello che aveva dentro. La trovo combattiva, forte, quindi non so come andrà a finire. Lei è forte, una ne pensa e cento ne fa“.

