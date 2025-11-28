Momenti tesi per Rosanna Fratello e Caterina Balivo a La Volta Buona: tutto parte da un presunto retroscena su Ornella Vanoni…

Doveva essere un toccante ricordo per Ornella Vanoni, la conversazione tra Rosanna Fratello e Caterina Balivo a La Volta Buona si è però presto tramutata in un momento di evidente tensione. La conduttrice ha incalzato la cantante a proposito di un presunto retroscena riguardante una delle canzoni più iconiche dalla compianta artista milanese: L’appuntamento. Il celebre brano, pare, sarebbe potuto finire tra le mani della Fratello ma, a domanda diretta, lei ha invece risposto ricordando la grandezza di Ornella Vanoni e quanto sia stato doloroso per lei apprendere la scomparsa.

Nessuna parola sul retroscena sottolineato da Caterina Balivo che, appreso il divagare di Rosanna Fratello, l’ha interrotta per passare ad altro. La cantante – ospite a La Volta Buona – non ha nascosto una leggero risentimento per il gesto della conduttrice e qualche secondo dopo lo ha rimarcato generando un breve momento di gelo nel salotto di Rai Uno. “Volevo chiederti una cosa, forse non ho capito la domanda, ho visto che mi hai tolto la parola…”.

La Volta Buona, Rosanna Fratello spiazza Caterina Balivo: “Retroscena su Ornella Vanoni? Non esiste…”

Rosanna Fratello ‘lamenta’ di essere stata interrotta, Caterina Balivo però precisa: “Ti avevo chiesto del retroscena e non hai detto nulla, per questo ti ho interrotta…”. La cantante, con un tono che è sembrato leggermente piccato, replica: “Io retroscena non ne dico, anche perchè non c’è, non esiste…”. Perplessa la conduttrice de La Volta Buona allora tenta di precisare il senso della sua domanda ponendo nuovamente l’accento sul fatto che, a dispetto di ciò che è stato, avrebbe potuto cantare lei L’appuntamento portato al successo da Ornella Vanoni. A questo punto si sblocca il ricordo di Rosanna Fratello che conferma: “L’Ariston aveva deciso di darlo a lei e mi è sembrato perfetto…”. Leggermente perplessa, la conduttrice ha dunque esclamato con il sorriso: “Ecco! Era questo il retroscena eh, niente di che…”.