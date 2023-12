Rosanna Fratello: “Entro al Grande Fratello per un motivo”/ “Loretta Goggi è invidiosa di me”

Rosanna Fratello confessa: “Ho deciso di fare il Grande Fratello per un motivo”

Rosanna Fratello è tra gli ultimi concorrenti ad essere entrati nella Casa più spiata d’Italia. La cantante ha fatto il suo ingresso nella puntata di sabato 2 dicembre ma in questi pochi giorni ha già fatto capire di che pasta è fatta. Prima di entrare, però, Rosanna Fratello ha concesso una lunga intervista al magazine Chi in cui ha confessato perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello, cosa si aspetta da questa esperienza e cosa pensa degli altri inquilini.

Sui motivi che l’hanno spinta a partecipare al Grande Fratello, Rosanna Fratello ha confessato: “Entro per curiosità. Sono sempre stata una donna molto indipendente e voglio vedere come reagirò all’interno di un gruppo già formato. Mi piace stare in mezzo ai giovani, amo ascoltare, argomentare, confrontarmi. Insomma, sarà davvero una bella sfida.” E subito dopo la cantante ha aggiunto di apprezzare molto Giuseppe Garibaldi che definisce un ragazzo puro, semplice e perbene mentre su Beatrice Luzzi ha qualche remora, non apprezza infatti il fatto che l’attrice spesso lanci il sasso e nasconda la mano.

Nelle scorse settimane c’è stata un’accesa querelle tra Rosanna Fratello e Loretta Goggi. Quest’ultima è la storica giurata di Tale e Quale Show e durante l’esibizione di Pamela Prati, nelle vesti proprio della Fratello, ha lanciato dei commenti non troppo carini alla cantante oggi concorrente al Grande Fratello. Durante l’intervista a Chi, Rosanna Fratello è tornata su quella polemica: “Parlerei di gelosia con Loretta Goggi, ahimè si.”

Rosanna Fratello contro Loretta Goggi ha poi aggiunto: “Un anno fa durante l’esibizione di Alessandra Mussolini ha detto che il testo di Sono una donna non sono una santa non è attuale. Spiace sentirla parlare così di un pezzo iconico che resterà per sempre nella storia della musica. Ho anche cercato di parlarle, per capire il perché di certe parole, ma non c’è stato modo. Pazienza” Tra le due artiste sembra non scorrere buon sangue, la stessa Goggi le ha lanciato più di una frecciata durante lo show di Carlo Conti. La cantante ha poi concluso l’argomento dicendo che nel suo ambiente c’è pochissima solidarietà femminile, ma ha smentito la presunta rivalità con Ornella Vanoni. Entrambe avevano la stessa casa discografica ma non c’è mai stata nessuna rivalità. Un amico e collega a cui invece deve molto del suo successo è Cristiano Malgioglio.

