Rosanna Fratello, il suicidio del fratello Giovanni/ “Sentii un botto pazzesco…”

Tra i dolori più grandi di Rosanna Fratello la morte del fratello Giovanni

Rosanna Fratello ha vissuto una vita intensa, tra gioie e grandi dolori. La morte del fratello Giovanni, di sicuro, rappresenta il periodo più buio e il momento più difficile della sua intera esistenza. Lo ha raccontato diverse volta l’artista settantunenne, descrivendo con trasporto e dolore la situazione delicata che viveva l’amato fratello. “Sono passati anni ma è sempre nella mia mente. Mio fratello ha avuto una vita breve segnata da una malattia e alla fine ha deciso di non voler esserci più”, il ricordo di Rosanna Fratello.

La cantante, oggi, vuole ricordare il fratello Giovanni con il sorriso e con profonda gratitudine, dato che a lui deve il suo successo. “Perché è stato lui a portarmi in giro, nei concorsi. È stato lui a darmi questa possibilità di cantare, è a lui che devo la mia carriera. Quando è morto, non mi aspettavo da lui un gesto del genere. Due secondi prima eravamo entrati in camera io e mia mamma per stare con lui, poi siamo andati in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco: mio fratello non c’era più”, ha raccontato.

Rosanna Fratello: “Morte di mio fratello Giovanni la cosa peggiore da vivere”

Per Rosanna Fratello e sua madre quell’episodio è stato sconvolgente. Ancora oggi rabbrividisce ripensando alla scomparsa di Giovanni, che combatteva contro una brutta malattia. “È la cosa peggiore che una madre e una sorella possano vivere. Non lo auguro a nessuno. I genitori dovrebbero andare sempre via prima dei figli. Non c’è una sera in cui non prego e gli chiedo di starci vicino. Sono sempre rivolta a lui nel ringraziarlo per essere stato mio fratello”, le sue parole in un passaggio a Verissimo.

Per la cantante, la scomparsa di Giovanni è un tasto dolente. Non a caso, in alcune occasioni, ha preferito evitare il tema dribblando le domande dei conduttori che volevano approfondire la questione. L’esempio più eclatante l’ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove Rosanna cambiò repentinamente argomento.











