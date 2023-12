Rosanna Fratello, la frase su Rosy Chin al Grande Fratello scatena la polemica/ Web insorge contro di lei

Grande Fratello, Rosanna Fratello nella polemica: “La cinesina mi guarda in maniera che non capisco”

Rosanna Fratello è entrata da soli tre giorni nella Casa del Grande Fratello e già è finita al centro delle polemiche. Durante la puntata di ieri sera, infatti, non è passata inosservata una frase che la cantante ha sussurrato ad un’altra concorrente, a Sara Ricci, su Rosy Chin. Nel dettaglio, nel video in questione si sente distintamente Rosanna Fratello dire all’attrice: “La cinesina mi guarda in maniera che non capisco.” E non è tutto perché subito dopo la cantante ha fatto il segno degli occhi a mandorla con le dite. Sara Ricci da parte sua ha immediatamente glissato. Il video ha fatto il giro del web ed è stato ripreso da molti siti tra cui Novella2000

La frase di Rosanna Fratello su Rosy Chin pronunciata ieri in diretta al Grande Fratello ha scatenato una vera e propria bufera social. In molti hanno accusato la cantante addirittura di velato razzismo: “Ma seriamente la Rosanna Fratello sta facendo la paternale a Beatrice dopo aver fatto razzismo con Rosy?” Mentre altri hanno trovato inopportuno sia il diminuito, ‘cinesina’ che soprattutto il gesto degli occhi. Non è mancato anche chi ha liquidato tutto con una battuta.

Rosanna Fratello nella bufera per la frase su Rosy Chin al Grande Fratello: web insorge

Rosanna Fratello ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello nella puntata di sabato 3 dicembre. La cantante per il momento si sta ancora ambientata con gli altri coinquilini. Sta iniziando a conoscerli ma non ha ancora creato nessuna dinamica. Ha sin da subito ammesso di aver una preferenza per Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Mentre ci sono stati dei dissidi con Beatrice Luzzi. Quest’ultima infatti ha accusato di maschilismo Giuseppe e il padre per delle loro dichiarazioni rivolte a lei e la cantante ha preso le difese dell’operatore scolastico.

Adesso però Rosanna Fratello è finita al centro della bufera sul web per le frasi su Rosy Chin. Non è ancora chiaro se il Grande Fratello prenderà dei provvedimenti o nel parlerà semplicemente nella prossima puntata per darle modo di chiarire la sua infelice frase. Nel frattempo nella puntata di ieri non sono mancati colpi di scena e risvolti inaspettati.

“la cinesina mi guarda in una maniera che non capisco” con annesso segno degli occhi 🥶 #grandefratello pic.twitter.com/7zuEAslv8F — noemy ✧ (@ennedea) December 4, 2023













