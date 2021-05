Rosanna Fratello/ L’amore per Giuseppe Cappellano, la figlia Guendalina e il nipotino Alessandro Edoardo

Rosanna Fratello ospite a Domenica In per rendere omaggio a Little Tony

Cinquanta anni di carriera e ancora tanta voglia di fare musica. Rosanna Fratello si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio ospite a Domenica In proprio per parlare della sua vita da artista ma anche per rendere omaggio al collega e amico Little Tony che proprio qualche mese fa avrebbe compiuto ottanta anni. La cantante e altri artisti hanno avuto modo di lodarlo e osannarlo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021, ma cos’altro avrà da raccontare oggi Rosanna Fratello in tv? Nata il 26 marzo 1951 a San Severo, la Fratello ha debutto nel mondo della musica come cantante nel 1967 e due anni dopo era già sul palco dell’Ariston con la sua Il Treno. I suoi più grandi successi rimangono ancora È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo.

Cinquanta anni di carriera tra musica e recitazione

Accanto alla musica, che non ha mai abbandonato visto che nel 2019 ha pubblicato un nuovo singolo, Non si pesa in grammi l’anima, scritta da Bobby Solo, Rosanna Fratello si è regalata anche alla recitazione prendendo parte ad alcune pellicole ovvero, tra le tante, anche La mano nera e La legge violenta della squadra anticrimine.

Nonostante tutto questo, ha avuto anche tempo per la vita privata sposando l’attuale marito, Giuseppe Cappellano. Dal loro amore è nata la figlia Guendalina nel 1977 mentre nel 2010 è diventata nonna per la prima volta, del piccolo Alessandro Edoardo. Attualmente Rosanna Fratello vive a Como con il marito e fino al 2014 ha gestito una delle più rinomate pasticcerie della città. Questo pomeriggio invece la ritroveremo nel salotto di Mara Venier per prendere parte a Domenica In e tornare a quello che è il suo primo amore, la musica.

