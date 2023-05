Rosanna Fratello, l’amore per il marito Pino Cappellano/ “Mi ha letto l’anima, poi..”

Rosanna Fratello e la storia d’amore con il marito Pino Cappellano, suo compagno di vita da sempre: “Mi ha letto l’anima”

Pino Cappellano e Guendalina sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello. La settantunenne cantautrice e attrice pugliese è profondamente legata alla sua famiglia, soprattutto alla sua dolce metà con cui condivide un sogno d’amore da circa cinquant’anni. Con Giuseppe ‘Pino’ Cappellano, infatti, è convolata a nozze nel lontano 1975, quando la Fratello si stava ritagliando uno spazio di primo ordine nel panorama musicale italiano, grazie alla hit “Sono una donna, non sono una santa”.

Dall’unione tra Rosanna e Pino la nascita della figlia Guendalina, che poi nel 2010 li renderà nonni. “Con mio marito ho un legame basato sulla sincerità e anche la fiducia reciproca” aveva raccontato al noto magazine ‘Oggi’, spendendo parole al miele per il compagno. “Perché lui è stato in grado di leggermi l’anima…”, le sue parole a proposito del legame con Pino. Un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Rosanna Fratello e quella ‘macchia’ sul rapporto con Guendalina: “Meglio come nonna che mamma, coi nipoti è arrivato il mio riscatto”

Per quanto riguarda invece il rapporto con la figlia Guendalina Cappellano, Rosanna ha spiegato di essere attanagliata dal rimpianto di non essere stata la madre presente che avrebbe voluto. Ad ogni modo con la figlia ha coltivato un legame davvero speciale, così come coi nipotini Alessandro Edoardo e Giovanni: “A loro auguro tutto il bene del mondo”, ha detto durante un’ospitata dalla Bortone.

“Con Guendalina vado sempre molto d’accordo, poi abbiamo gli stessi gusti e mi coinvolge in tutte le cose”, ha proseguito. All‘Avvenire’, però, aveva espresso rammarico per non aver dedicato il giusto tempo, in passato, al rapporto con la figlia: “Anche se ora da nonna mi sto riscattando adesso con Alessandro e Giovanni, è bellissimo”.

