Rosanna Fratello lite con Rosy Chin/ “Voleva tirarmi una ciabatta la cinese”, scoppia la polemica

Rosanna Fratello accusa a Rosy Chin: ecco cosa è successo

Rosanna Fratello è stata protagonista di alcune discussioni sia con Beatrice Luzzi che con Fiordaliso al Grande Fratello. Questa volta, però, la cantante e attrice ha attaccato Rosy Chin definendola ‘la cinese’ e accusandola di averle lanciato una ciabatta. Fratello è andata a riferire questo fatto a Marco Maddaloni.

“Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese. Io non ho fatto nulla. Lei scoppia dal niente, e voleva lanciarmi la ciabatta. Stava lì con le altre a sparlare della mia persona”. Ascoltato tutto, come riporta Biccy, la chef si è infuriata: “Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia”.

Rosanna Fratello: “Voi fate comunella contro di me”

Rosanna Fratello non sembra incassare bene la replica di Rosy Chin e accusa lei, Fiordaliso e Anita di fare alleanza contro di lei al Grande Fratello: “A me invece non mi piace sentire che una giovane come te prende in giro una donna come me. No cara, voi fate comunella contro di me. Volete far ricadere i problemi su di me. A me Beatrice ha chiamato ‘quella’ e nessuno le ha detto nulla. Voi fate comunella sparlate. Dire la cinese è brutto? Direi che è brutto prendere in giro la mia persona. Tutte le battute, poi la ciabatta”.

A difesa della chef, come riporta Biccy, è intervenuta anche Anita: “Il suo nome lo conosci benissimo. Se Bea ti chiama ‘quella’ tu lo fai con altri? Guarda che con il tono che hai usato è tutto discriminatorio. Noi abbiamo altro da fare che sparlare di te”. Successivamente Fiordaliso ha raggiunto Chin dichiarando: “Io non ci sto a questo gioco mi dispiace. Sto malissimo e non mi piace. Ce l’ho messa tutta e non esiste. Ti fa passare per una che tira le ciabatte. Poi dice che noi stavamo sparlando di lei. A me questa cosa che scoppia dal nulla e dice cose false non mi piace. Non so cosa dire, sto male e non esiste questa roba folle. Ha detto che le facciamo del bullismo e che tu le hai tirato una scarpa“.n











