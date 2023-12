Rosanna Fratello “Loretta Goggi? Sorpresa dalle sue critiche”/ Fiordaliso “Nessuna rivalità tra noi”

Rosanna Fratello, la rivelazione su Loretta Goggi…

Rosanna Fratello entra nella casa del Grande Fratello e lo fa facendo anche qualche rivelazione in merito alla sua carriera. Il conduttore Alfonso Signorini le ha chiesto della canzone di successo “Sono una donna, non sono una santa“, in particolare se sia stata criticata. «La definirei una canzone iconica nella musica italiana, perché ha sempre espresso la libertà della donna, che però non poteva essere libera per rispettare delle regole».

Antonella Fiordelisi "Perla Vatiero? La conosco e mi piace"/ "Mirko Brunetti non è innamorato di lei. Greta…"

Rosanna Fratello ha parlato di alcune critiche, ma non all’epoca, bensì recenti. «Se sono stata criticata? Forse di recente per qualcuna che non l’ha capita bene. Una nostra amica… ma lasciamo stare dai», ha provato a dissimulare. Sollecitata da Signorini, Rosanna Fratello ha poi fatto il nome: «Una certa Loretta Goggi. Io le ho consigliato di non pensarci, perché probabilmente non ha letto bene il testo, non lo ha compreso bene».

Grande Fratello 2023, 23a puntata/ Diretta e eliminato: sorpresa per Giuseppe, Beatrice e Vittorio immuni!

Fiordaliso nega la rivalità con Rosanna Fratello

«La canzone si rivolge alla problematica femminile, è anche una questione culturale. Mi sembra strano che una donna così di spettacolo non l’abbia capita», ha concluso Rosanna Fratello su Loretta Goggi. Dopo il suo ingresso ufficiale nella casa del Grande Fratello, è stata accolta anche da Fiordaliso. «Tra me e Rosanna non c’è alcuna rivalità. Di cosa? Anzi, è arrivata un’altra zia». Il conduttore Alfonso Signorini ha giustificato la sua domanda citando un esempio relativo alla scorsa edizione del Grande Fratello: «Non è che tra Orietta Berti e Wilma Goich corresse buon sangue».











© RIPRODUZIONE RISERVATA