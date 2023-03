Rosanna Fratello “Mio fratello Giovanni suicida? Un grande dolore”/ “Nicola Di Bari…”

Un’altra sorpresa per Nicola Di Bari è l’arrivo a Oggi è un altro giorno dell’amica e collega Rosanna Fratello. «Non è vero che è brutto, è bellissimo, non solo fuori, ma soprattutto dentro», dice la cantante. «È una persona meravigliosa, ti voglio bene. Siamo amici da una vita». Il cantautore le risponde: «Le volte che ci siamo trovati sono state giornate bellissime. Due terronacci sono finiti a Milano… Roma è bellissima, Firenze e Venezia non ti dico, ma Milano per noi che ci viviamo è insostituibile, ora non ne potrei più fare a meno».

I due hanno fatto diverse tournée insieme, infatti sono molto famosi in Sud America. «Lui è come un patrono, tutti appena arriva lo abbracciano, vogliono farlo subito cantare, senza aspettare la sera». Rosanna Fratello spende anche belle parole per Iva Zanicchi, che chiama in diretta per salutarli. «Lei è esplosiva, ora ci invita a casa sua».

L’amicizia tra Nicola Di Bari e Rosanna Fratello

A proposito di “Sono una donna non sono una santa”, Nicola Di Bari fa una battuta: «Non ci ho creduto per niente». Si accoda Rosanna Fratello: «Infatti ora dico che non sono né una donna né una santa, ma un diavolo!». Poi la cantante propone: «Ce la facciamo una bella mangiata di pan cotto?». Ma la risposta di Nicola Di Bari è in realtà un super complimento: «Tu oltre ad essere bellissima, la tua bellezza è eterna, sei una donna straordinaria, la gente deve saperlo». Infine, Rosanna Fratello racconta una passeggiata ad Atlantic City con Nicola Di Bari e Massimo Ranieri. Lì si misero a ballare sentendo una canzone di Nicola Di Bari in strada. «Possiamo andare a Ballando con le Stelle…», scherza la cantante che poi preannuncia una novità: «Mi dovrai invitare di nuovo, perché ci sarà una bella sorpresa». Infine, spiega che per lei la famiglia è tutto, tanto da aver messo da parte alcune cose di lavoro per dare spazio a ciò. Riguardo la copertina di Playboy: «Non era volgare». Infine, a proposito del fratello Giovanni suicida, preferisce non parlarne: «È una cosa molto particolare, successa 40 anni fa… L’amore ti fa recuperare, poi è arrivata mia figlia, sono arrivati i nipoti, hai sempre un dolore ma la vita continua».

