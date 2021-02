Rosanna Fratello: “Ornella Vanoni gelosa di me? Mi dispiace per lei”/ “Per 50 anni..”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Rosanna Fratello ripercorre alcune tappe importanti della sua carriera oltre che della sua vita privata. Una delle esperienze più importanti e formative per lei è stata il Festival di Sanremo, purtroppo, mai vinto dalla cantante. La Fratello ne dà le sue motivazioni su Rai1: “Forse non ho mai avuto la canzone giusta per Sanremo, nonostante ne abbia fatti otto.”

Tuttavia, confessa di portare nel cuore le bellissime esperienze ma anche i grandi incontri avvenuti sul palco e dietro le quinte: “Rimpianti? No, io cerco sempre di superarli e di propormi comunque cose nuove. – così ha raccontato un aneddoto che porta nel cuore – Nel ’70 cantavo ‘Ciao anni verdi’ e Mina che aveva un gruppo, i Domodossola, mi mandò delle rose rosse. Fu molto bello”.

Rosanna Fratello e la rivalità con Ornella Vanoni: “Mi dispiace per lei!”

Impossibile non parlare della rivalità con Ornella Vanoni. Rosanna Fratello, a Oggi è un altro giorno, in merito dichiara: “50 anni che la Vanoni probabilmente è gelosa, non lo so. È una voce che circola ormai da molti anni. – ammette la cantante, che poi aggiunge – Mi dispiace molto per lei, io non le ho tolto nulla, sono una cantante del popolo, alla pari del pubblico. Questa voce c’è sempre stata nell’aria, però a me non cambia nulla, mi dispiace per lei.” Chiuso il capitolo Vanoni, la Fratello parla anche di conoscenze importanti come Aldo Moro e Alain Delon. Su quest’ultimo in particolare, dichiara: “Ho conosciuto anche io Alain Delon e ne h9o un ricordo bellissimo, di una persona semplice.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA