Rosanna Fratello ‘on fire’ nel corso della puntata odierna de La Volta Buona e già qualche giorno fa aveva rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera raccontandosi senza peli sulla lingua nel merito di alcune – presunte o reali – rivalità nel mondo della musica. Spicca in particolare il confronto con Ornella Vanoni e quando incalzata da Caterina Balivo su quanto dichiarato di recente parte subito con una punta di veleno: “Ho parlato di lei? Ma non era lei a parlare di me?”.

Proseguendo nel raccontare il suo rapporto con Ornella Vanoni, Rosanna Fratello parte da una distinzione artistica tra l due: “Lei rappresentava un genere più sentimentale, io quello più popolare”, da qui si collega all’assegnazione di un brano storico della collega: “L’appuntamento? Mina aveva inciso la canzone in portoghese, poi io ho fatto un provino perchè Alfredo Rossi cercava un brano per me e successivamente la canzone è andata ad Ornella Vanoni. Il mio provino adesso ce l’ha Cristiano Malgioglio…”. La cantante, tornando sul discorso della presunta rivalità, ha in un certo senso archiviato il tema ponendo l’accendo sulla diversità degli stili: “Io credo che ognuno dovrebbe farsi i fatti suoi ed emergere unicamente con le proprie capacità”.

Rosanna Fratello, ‘appello’ per Ornella Vanoni a La Volta Buona: “Attendo un caffè!”, e su Loretta Goggi…

Sempre a La Volta Buona, Rosanna Fratello si è lasciata andare ad un ironico appello per Ornella Vanoni che: “Io non vedo l’ora di incontrarti perchè hai detto che volevi darmi dei consigli; ora che sei più libera aspetto che tu lo faccia. Attendo di prendere un caffè con te così mi racconti cos’è che devo cambiare di me”.

Non manca un commento anche per Loretta Goggi, ‘rea’ di aver dato un giudizio – a quanto pare poco gradito da Rosanna Fratello – su una peculiarità vocale della cantante ai tempi di Tale e Quale Show. “Confermo, per me ha una voce anonima; ha detto di tutto e di più, non le competeva. Doveva giudicare chi imita e non gli imitati, invece ha fatto tutt’altro…”.

