Rosanna Fratello punge Ornella Vanoni al Grande Fratello 2023/ “Ha 20 anni più di me…”, Signorini sbigottito!

Ornella Vanoni contro Rosanna Fratello: le parole al veleno sulla collega

Nelle ultime ore si è registrato un inatteso botta e risposta a distanza tra Ornella Vanoni e Rosanna Fratello, due icone della musica italiana. Tutto è nato da alcune affermazioni della Vanoni che, ospite ieri sera nello studio di Che tempo che fa da Fabio Fazio, come in ogni puntata, ha punzecchiato la collega riguardo la sua carriera. A suo dire, infatti, sarebbe diventata famosa soltanto per una canzone. Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente la Fratello, che ha replicato.

Di questa inaspettata faida se n’è parlato anche al Grande Fratello 2023, nella puntata di stasera. Alfonso Signorini chiama al suo fianco la Fratello, presente in studio, e ironico esclama: “Ti lascio un attimo da sola e succede il pandemonio con Ornella Vanoni!“. L’ex gieffina però si dice disorientata e considera l’attacco della collega incomprensibile: “Ma io non capisco, a me viene da ridere“. A quel punto Alfonso Signorini inserisce anche Fiordaliso nel dibattito, con il conduttore che informa la cantante di quanto accaduto fuori dalla Casa: “Devi sapere che la Vanoni ieri era ospite da Fabio Fazio nel suo programma, e ha detto delle cose su Rosanna Fratello…“.

Rosanna Fratello al Grande Fratello 2023: “Basta Ornella, mai state nemiche“

A seguire vengono mostrati alcuni titoli di giornale, relativi all’attacco di Ornella Vanoni a Rosanna Fratello. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 però smentisce la collega, sostenendo di aver realizzato un’ampia produzione discografica e non una sola canzone: “Deve sapere che ne ho fatte tante. Comunque Ornella basta, mi fai sorridere su questa cosa. Mai state nemiche, eravamo nella stessa casa discografica, io ero una ragazzina, lei era più adulta, aveva 20 anni più di me“.

A quel punto Signorini rimane sbigottito e si domanda circa la loro età: “Ma come? La Vanoni 20 anni più di te?“. La Fratello, a quel punto, raddrizza il tiro sull’età della collega: “Beh, io ne ho 73, lei ha quasi 90 anni…“. La frecciatina alla collega scatena la risata del conduttore. A seguire, la Fratello invita la Vanoni a deporre l’ascia di guerra e mettere la parola punto alla questione: “Io dico basta Ornella, dai. Ho detto che è una strega cattiva, dopo quello che mi ha detto… Ero una giovane emergente. Avrei preferito che lei mi avesse magari dato dei consigli. Non mi filava per niente, io ero la ragazza che cominciava e mi rivolgevo ad un pubblico popolare, lei no. Voglio dire che, dopo tanti anni, Ornella io ti voglio bene. Incontriamoci e dammi ancora qualche consiglio“.











