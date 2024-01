Rosanna Fratello, “Se t’amo t’amo” virale sui social dopo il Grande Fratello/ Firma di Cristiano Malgioglio

Grande Fratello 2023, “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello spopola in rete

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha sancito la fine dell’avventura per una delle ultime concorrenti entrate nella Casa più spiata d’Italia: Rosanna Fratello. La cantante, nonostante la sua permanenza breve, è stata centrale in un buona parte delle ultime dinamiche del reality dividendo spesso e volentieri anche l’opinione del pubblico.

Dopo l’uscita di Rosanna Fratello dal Grande Fratello 2023 si è però realizzata una circostanza davvero particolare. Come riporta Leggo, su Twitter sta letteralmente spopolando il suo brano “Se t’amo t’amo”; meno noto rispetto all’iconico motivetto “Sono una donna, non sono una santa”, ma non per questo meno apprezzabile e noto agli appassionati più nostalgici.

Rosanna Fratello e le collaborazioni con Cristiano Malgioglio non solo per “Se t’amo t’amo”

Tornando al tema attuale, tutto pare sia partito da un ricordo di Stefano Miele che avrebbe riportato alla memoria dei concorrenti la suddetta canzone di Rosanna Fratello. Da quel momento, in casa è diventata una sorta di sigla costante che ha allietato balli e momenti di spensieratezza. Dopo la sua uscita dsl Grande Fratello 2023 la hit della cantante è finita in tendenza su Twitter riscoprendo un successo incredibile a distanza di anni.

Inoltre, non molti sanno che tra gli autori di “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello spicca anche il nome di una vecchia conoscenza del reality: Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha vissuto una proficua collaborazione con la cantante, anche per altri progetti noti. Ha infatti messo la firma ad un altro brano iconico, “Schiaffo”, oltre ad aver scritto e prodotto l’album “Tre rose rosse”, nel 2011.

