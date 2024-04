Rosanna Lambertucci, 5 aborti e la figlia Angelica Amodei/ Elisa, la figlia morta 3 giorni dopo il parto

Rosanna Lambertucci e il calvario degli aborti prima di coronare il sogno di avere una figlia

La storia televisiva di Rosanna Lambertucci quasi non necessita di presentazioni; nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi sempre maggiore spazio nel contesto del piccolo schermo mettendo in evidenza valori imprescindibili come professionalità ed empatia. La notorietà conquistata nel tempo ha chiaramente acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, con particolare riferimento alla difficile esperienza genitoriale da lei stessa raccontata.

Intervistata dal Corriere della Sera – come riporta Il Messaggero – Rosanna Lambertucci ha raccontato di aver dovuto affrontare diversi dolori e sofferenze prima di riuscire a coronare il sogno di mettere al mondo un figlio. “Ho perso cinque figli, tutti mai nati. Ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive”. Un vero e proprio calvario quello della conduttrice che non si è mai persa d’animo, lottando con amore e grinta pur di riuscire a diventare madre.

“Ho avuto due gravidanze extrauterine consecutive, senza considerare un distacco della placenta che mi ha messo in pericolo di vita”. Prosegue così il racconto di Rosanna Lambertucci che, pur di dare seguito alle sue ambizioni genitoriali, ha rischiato anche di pregiudicare la sua stessa vita. “Ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo cosa stavo rischiando”.

Come racconta Il Messaggero, prima di riuscire nell’intento di diventare madre, Rosanna Lambertucci ha dovuto affrontare anche il terribile dolore della perdita di sua figlia Elisa, appena tre giorni dopo la nascita. Dopo anni di dolore, sofferenza e con l’idea di diventare madre che sembrava un miraggio, alla fine è arrivata Angelica Amodei. Sua figlia ha impreziosito ulteriormente quel sogno dando alla luce a sua volta una bambina e rendendo quindi la conduttrice, oltre che madre, anche nonna.

