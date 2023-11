Rosanna Lambertucci “A Ballando mi hanno mortificata”/ Giovanni Terzi: “Hanno snobbato la mia malattia”

Storie Italiane ha dedicato ampio spazio stamane a Ballando con le Stelle, alla luce delle recenti “polemiche” sollevate da Rosanna Lambertucci, che ha accusato i giudici di essere un po’ severi: “Ho avuto migliaia di reazioni da tutto il mondo, mi hanno detto che io sono stata troppo signora ma io ho detto ‘no comment’ perchè di fronte a cose che mi hanno detto sono rimasta mortificata e io non sono abituata, vengo da una famiglia di magistrati e sono abituata ad una certa compostezza”.

Rosanna Lambertucci choc dopo l'esibizione a Ballando con le stelle/ "Mortificata, mi sono sentita male"

E ancora: “Mi hanno detto la peggior bachata dei 16 anni, io non sono in grado di fare valutazioni tecniche ma non mi sembrava una cosa così scandalosa. Uno poi entra in teatro ed è paralizzato. Quando faccio le prove Milly Carlucci è soddisfatta poi arrivo in teatro e mi scatta il blackout. Io sono sensibile, non sono capace di essere indifferente, ho bisogno di essere amata, non so cosa poter fare”. Sara Croce, altra concorrente di Ballando con le Stelle, aggiunge: “Tu sai chi sei Rosanna, quindi devi dimostrarlo”.

Rosanna Lambertucci: "Ho perso 6 bambini"/ "La bimba avuta dopo 5 aborti è morta dopo 3 giorni"

ROSANNA LAMBERTUCCI: “MI TREMAVANO LE GAMBE, HO FATTO LE ACROBAZIE”

Rosanna Lambertucci ha proseguito: “Io ho fatto la storia della televisione, mi posso sentire trattata in quel modo? A quel punto dico no comment che è la cosa più elegante che posso fare”. E ancora: “Mi tremavano le gambe, ero a disagio, perchè hanno fatto così? Io sono andata a fare una cosa mettendomi in gioco anche per dire alle persone pigre di muoversi. Io ho fatto delle acrobazie che non sono una passeggiata, possibile che il tutto venga ridotto alla mia faccia da bambola assassino?”.

Giovanni Terzi, anch’egli concorrente di Ballando, aggiunge: “Quando abbiamo firmato il contratto lo sapevamo che questa era la giuria. Giusto mostrare le nostre legittime rimostranze ma lo sapevamo. Comunque quello che tu sei Rosanna Lambertucci non si scalfisce da una giuria, hai fatto la storia della tv, loro giudicano il ballo non la tua carriera”. Il compagno di Simona Ventura aggiunge: “Sono arrabbiato per essere andato al ballottaggio e poi mi ha dato dispiacere lo snobbare cose della mia vita, ma detto questo vado avanti”. Eleonora Daniele aggiunge: “Posso confermare le tante difficoltà che Giovanni Terzi sta vivendo per affrontare la sua malattia, una cosa così grave è importante. Il consiglio che voglio dare è però reagire e non lamentarsi”. Terzi ha aggiunto: “Uno dei complimenti più belli che mi ha fatto Giada è che mi sta trattando come una persona che sta benissimo, e per me è stata una delle cose più belle che mi potesse capitare”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Mariotto: "Meglio se ti fingevi morta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA