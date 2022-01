Rosanna Lambertucci/ “Andreotti il primo a parlarmi dello Shiatsu, la Montalcini…”

Rosanna Lambertucci è stata ospite quest’oggi negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno: “Quest’anno sono 40 anni di carriera – ha spiegato, parlando con Eleonora Daniele, la conduttrice – e ho pensato che potrei fare una grande cosa per vedere le immagini dall’inizio ad oggi e ho pensato che ci vorrebbe un docufilm lunghissimo”. Molti i personaggi famosi che hanno popolato il suo famoso programma ‘Più sani e più belli’, fra cui anche Giulio Andreotti: “Giulio Andreotti è stato spessissimo ospite delle mie trasmissioni – ha raccontato Rosanna Lambertucci – perchè soffriva tantissimo di mal di testa e fu il primo che mi parlò dello shiatsu, e pensa che all’epoca, 35 anni fa, non se ne parlava. La Montalcini – ha continuato – per la prima volta disse invece che i problemi del futuro sarebbero stati i problemi cognitivi e aveva ragione, mi parlò dell’Alzheimer e mai avrei pensato che mi avrebbe toccato da vicino visto che mia mamma l’ha avuto, e non ti nascondo che questo programma mi ha aiutato anche a vivere meglio perchè tu impari queste cose”.

Fra le tante esperienze in tv, anche quella al programma di casa Rai anni ’90, Luna Park: “E’ stato molto divertente, la salute è anche allegria, uno deve avere sempre il pensiero positivo, anche in questo momento del covid non pensiamoci sempre, sta diventando un problema troppo serio. Pensiamo che dobbiamo imparare a conviverci con questo problema, avendo tutte queste tutele che funzionano come il vaccino, cerchiamo di pensare che ogni epoca ha avuto un problema e in questo momento c’è questo, cerchiamo di essere positivi”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E LA DIETA FAST RELAX: “ECCO COME FUNZIONA”

Sulla dieta fast relax, pubblicata nel suo ultimo libro: “Si possono perdere fino a 6/7 chilogrammi in una settimana, il libro è stato concepito assieme ad un diabetologo, il professor Pierantoni, c’è un capitolo sul giorno dopo lo sgarro, a volte capita di sgarrare durante la dieta, uno non si deve scoraggiare ma deve recuperare con una giornata fatta appositamente”.

“Ci sono poi le ricette, semplicissimi da fare – ha continuato Rosanna Lambertucci descrivendo il suo libro – ci sono schede di supporto e ci sono anche delle acque aromatizzate perchè per perdere peso bisogna drenare e c’è un capitolo realizzato da Angelica Amodei, mia figlia, più brava di me in questo. Ti devo dire che è stato un grande supporto perchè io sulle diete con acque aromatizzate non ero fortissima, mentre Angelica è appassionata da sempre… tutto quello che è liquido, drena e detossina è fondamentale per dimagrire”. Poi ha concluso: “Dal 10 ci mettiamo tutti a dieta e farò anche una cosa sui social per aiutare a dimagrire”.

