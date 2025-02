Tutto su Rosanna Lambertucci, chi è la conduttrice e scrittrice che ha partecipato a Ballando e…

Scrittrice, conduttrice e personalità nota del mondo del spettacolo, Rosanna Lambertucci negli anni si è fatta apprezzare dal suo pubblico per la sua simpatia e la sua brillantezza. Recentemente l’abbiamo vista all’opera nel talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, dove ha vissuto momenti altalenanti tra prove convincenti e meno convincenti. Al di là di tutto Rosanna ha sempre affrontato la gara con leggerezza e voglia di divertirsi, senza rinunciare alla professionalità che la contraddistingue.

Sul fronte della vita privata, sappiamo che per anni è stata sposata con Alberto Amodei, dirigente Rai con cui ha messo al mondo la figlia Angelica. Si è risposata all’età di settantotto anni con Mario di Cosimo, ex parlamentare e imprenditore. In una intervista rilasciata a Pomeriggio 5, commentando alcune dichiarazioni del principe Emanuele Filiberto sull’amore libero, Rosanna Lambertucci ha rilasciato affermazioni alquanto spiazzanti.

Rosanna Lambertucci: la famiglia al primo posto e la stoccata ai “genitori che si separano”

“Sono a favore dell’unione, delle donne che salvano le famiglie e i figli perché i figli soffrono. Un uomo che tradisce è grave, ma i figli vogliono il padre e la madre insieme”, ha detto convinta Rosanna Lambertucci. Una frase molto divisiva che in quella stessa occasione innescò un’accesissima discussione nel salotto televisivo di Canale 5.

Le dichiarazioni roboanti della Lambertucci lasciarono di sasso persino la padrona di casa Myrta Merlino, ma non solo. “Alla fine sono sempre loro, i figli, a soffrire di più quando i genitori si separano”, il commento amaro di Rosanna Lambertucci. Oggi, ricordiamo, che la celebre conduttrice è impegnata con Mario di Cosimo, mentre in passato è stata legata al marito Alberto Amodei, morto per una gravissima malattia, purtroppo, incurabile: un tumore all’esofago.

