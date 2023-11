Rosanna Lambertucci choc dopo l’esibizione a Ballando con le stelle/ “Mortificata, mi sono sentita male”

Rosanna Lambertucci si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle: cosa ha detto

Rosanna Lambertucci, dopo essere finita nel fondo della classifica a Ballando con le stelle, si è detta ‘mortificata’ delle dure critiche della giuria. La nutrizionista, in coppia con Simone Casula, è nuovamente a rischio eliminazione insieme a Giovanni Terzi.

Ospite a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, la scrittrice si è lasciata andare a un duro sfogo: “Io arrabbiata? Direi più mortificata, è diverso…”. Lambertucci ha parlato del bellissimo rapporto con sua nipote, svelando di essersi sentita male pensando che avrebbe sentito le severe parole dei giudici: “Mia nipote è pazza di me…E poi l’ho vista così mortificata…Nel momento in cui sabato scorso ho sentito tutti quelli commenti, quelle cose…E io che ero lì e immaginavo che avrebbe sentito…Mi sono sentita male…”

Rosanna Lambertucci e Simone Casula finiscono in fondo alla classifica

Lambertucci e Simone Casula si sono esibiti nuovamente a Ballando con le stelle, ma la performance non è stata per nulla apprezzata. Duri sono stati i giudizi della giuria, in particolare Ivan Zazzaroni che ha stroncato la coppia: “È stata la peggior bachata vista a Ballando con le stelle!“.

A concordare con lei anche Canino, ma le parole più pesanti sono state sicuramente quelle di Mariotto: “Io l’ho incontrata a Uno Mattino e le avevo consigliato di fingersi morta, sarebbe stato meglio“. La performance ottiene tutti 4 e due 3, per un totale di 18 punti. La nutrizionista il suo coach, finiscono in fondo la classifica e rischiano di essere eliminati.

