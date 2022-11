Rosanna Lambertucci: “Cinque aborti e una figlia morta”/ “Ho rischiato di morire”

Rosanna Lambertucci: gli aborti e la morte della figli Elisa

Rosanna Lambartucci sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 28 novembre, di Oggi è un altro giorno. La giornalista non ha mai nascosto la sofferenza che ha dovuto affrontare per diventare mamma. Prima della nascita della figlia Angelica, che l’ha resa anche nonna della piccola Caterina, Rosanna Lambertucci ha dovuto affrontare cinque aborti e la morte di una figlia: “Mi sono sposata molto giovane e sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista, a causa di gravidanze che andavano male. Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni”, ha raccontato a Pierluigi Diaco in una puntata di Io e Te. E ha rivelato: “Dopo è stata una vera tragedia. Mio marito ha fatto il funerale da solo, perché io ero in ospedale e non mi ha detto dove l’aveva fatta seppellire, per non farmi soffrire. L’ho scoperto anni dopo”.

Alberto Amodei, marito Rosanna Lambertucci/ L'emorragia cerebrale e la morte nel 2014

Rosanna Lambertucci: “Da questo dolore è nato il mio lavoro”

Al Corriere della Sera, Rosanna Lambertucci ha rivelato anche di aver “avuto due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita”. Prima di poter diventare mamma di Angelica, Rosanna Lambertucci ha rischiato più volte la vita e le hanno anche ricostruito una tuba. La giovane età e la voglia di avere un figlio, però, le hanno fatto affrontare tutto: “Andava male, mi curvano ed io ci riprovavo. C’era una certa incoscienza. Oggi lo capisco, ma all’epoca non ragionavo così”. Per anni in televisione la giornalista si è occupata di salute, proprio perché aveva vissuto il dolore di vivere in un ospedale: “Ho capito quanto fosse importante il rapporto tra medico e paziente perché la solitudine di una persona in ospedale è drammatica. Un medico che sappia anche spiegare il motivo delle cure è importante. Da lì è nato il mio lavoro”, ha svelato a Diaco.

LEGGI ANCHE:

Rosanna Lambertucci: "Salvai la vita al mio ex marito Alberto Amodei"/ "Paralizzato…"Rosanna Lambertucci/ “Andreotti il primo a parlarmi dello Shiatsu, la Montalcini...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA