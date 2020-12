ROSANNA LAMBERTUCCI “CINQUE ABORTI E UNA MORTE PREMATURA”/ “Ho rischiato la vita”

Rosanna Lambertucci è la prima ospite dell’appuntamento del 3 dicembre con Oggi è un altro giorno. Tante le vicende da raccontare, tra queste sicuramente la morte prematura di un figlio e i tanti aborti vissuti in passato. “Prima di Angelica ne ho persi tanti purtroppo per cose complicate.” ha raccontato la Lambertucci in diretta. “Mi è nata una figlia prima di Angelica, Elisa, che è morta dopo 3 giorni. Dopo che ne ho persi cinque finalmente sono riuscita ad abbracciare questa bambina e poi…” ha dichiarato con dolore. Infine ha aggiunto: “Sono stata anche a rischio di vita! Vivevo negli ospedale! Da ragazza, molto giovane, ti sembra impossibile che esista la malattia, il dolore, ma entrando a contatto con i malati mi ha sensibilizzato in un momento della vita in cui sei molto ricettiva.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rosanna Lambertucci e la perdita di cinque figli

Rosanna Lambertucci è un volto noto della televisione italiana e di certo non ha bisogno di presentazioni ufficiali ma molti suoi fan e molti spettatori dei suoi programmi e della Rai, non sanno che la sua vita non è stata costellata solo di successi e di conferme ma anche di tanto dolore. Di tristi eventi è piena la vita della conduttrice che ha lottato tanto per avere la sua Angelica, la figlia, e quando è diventata nonna ha deciso di guardarsi indietro raccontando una triste catena di aborti che le hanno ferito l’anima fino a quando, grazie al suo coraggio di perseverare, non ha avuto la sua bambina. Rosanna Lambertucci sarà ospite a Oggi è un altro giorno e proprio nel salotto della Bortone potrebbe tornare a parlare di quel triste periodo, di quegli anni terribili fatti di piccole gioie ma anche della paura di perdere nuovamente tutto come è successo per ben 5 volte.

Rosanna Lambertucci “Cinque aborti e una morte prematura prima di Angelica..”

In un’intervista al Corriere.it, Rosanna Lambertucci ha spiegato di essere andata avanti, nonostante tutto, convinta che sarebbe arrivato un intervento superiore che avrebbe sistemato tutto ma non è stato facile farlo dopo sette gravidanze andate male e una figlia, Elisa, morta a tre giorni dal parto: “Ho perso cinque figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo che cosa stavo rischiando… mi curavano e io ci riprovavo. C’era una certa incoscienza, oggi lo capisco, ma all’epoca non ragionavo così”. Forse proprio questo suo essere spesso paziente le ha permesso di avere successo nei suoi programmi e di avere tatto parlando con questo o quell’esperto e soprattutto verità rivolgendosi al pubblico. Avrà modo di raccontare anche oggi il suo calvario?



© RIPRODUZIONE RISERVATA