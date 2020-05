Rosanna Lambertucci e la truffa sulla figlia Angelica/ “Momenti di vero terrore!”

Pubblicità

Rosanna Lambertucci, pochi mesi fa, si è ritrovata al centro di una truffa che ha riguardato sua figlia Angelica. Ne ha parlato a La Vita in diretta e ha però aggiunto ulteriori dettagli nell’intervista recentemente rilasciata al settimanale Nuovo. In questa la Lambertucci è tornata sulla terribile vicenda che le ha fatto rischiare quasi l’infarto, come da lei stessa dichiarato, aggiungendo ulteriori dettagli. La figlia si trovava infatti in Brasile quando è stata raggiunta telefonicamente prima da un avvocato, poi dal consolato d’Italia in Brasile. “Mi chiedono se sono la mamma di Angelica e mi dicono ‘Non è niente di grave’“, racconta la Lambertucci, come riporta thesocialpost.it, “Non capisco più niente e continuo a chiedere cosa sia successo. In pratica secondo loro mia figlia è in stato di fermo. Arrestata per aver preso una macchina a noleggio con la patente scaduta”.

Rosanna Lambertucci, momenti di paura per la figlia Angelica

Di fronte a questa telefonata, Rosanna Lambertucci sarebbe caduta nel panico: “Ho passato un quarto d’ora di terrore. – ha raccontato, per poi aggiungere – Tutto è nato da una foto pubblicata da mia figlia a Rio de Janeiro. Probabilmente i truffatori non sapevano che si trovasse là con il marito e che lui aveva il telefono acceso”. A sventare la truffa sarebbe stata una telefonata del genero di Rosanna, marito di Angelica. È stato lui a chiamarla e a smentire le notizie che ricevute dal fantomatico avvocato e dal consolato italiano in Brasile.



