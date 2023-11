ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli: “Ti voglio fuori di qui!”

Rosanna Lambertucci e Simone Casula aprono la quinta puntata di Ballando con le stelle 2023. Dopo le polemiche della scorsa settimana, la scrittrice torna in pista più carica che mai. Se qualcuno in giuria apprezza, il resto è ancora più dura del solito.

Carolyn Smith dichiara: “Molta più energia del solito, la postura è migliorata. La prima parte è andata a tempo, la seconda parte si è persa un po’.” Canino: “C’era davvero più energia”. Zazzaroni: “È la prima volta che hai ballato! Hai fatto un merengue non male, inatteso”. Lucarelli: “Io ti voglio fuori di qui per due motivi: il primo è che voglio togliere il pungiball a Mammucari; la seconda ragione è che io voglio che porti la lotta all’obesità fuori di qui.” Mariotto: “Casula ti sbatte a destra e sinistra come una scopa!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mariotto e Lambertucci, lite a Storie Italiane per il girovita/ "Se t'avvicini sei morta", Eleonora Daniele…

Rosanna Lambertucci e Simone Casula salvati dal pubblico di Ballando con le Stelle 2023

Rosanna Lambertucci e Simone Casula proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2023. La coppia raccoglie solo critiche da parte dei giudici, ma convince il pubblico! Anche la scorsa settimana la conduttrice e il ballerino sardo sono scegli sulla pista da ballo raccogliendo pochissimi voti da parte della giuria. Durante l’esibizione la Lambertucci ha fatto preoccupare tantissimo la padrona di casa Milly Carlucci visto che, a fine ballo, è rimasta accasciata a terra come a simulare un malore. La musica si è fermata e la Carlucci è corsa a centro pista per rianimarla, quando la Lambertucci ha deciso di risvegliarsi. “Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria” – ha detto la conduttrice ricordando il suggerimento di Guillermo Mariotto che le aveva detto di “fingersi morta” per non scendere sulla pista da ballo.

Lambertucci distrutta dalla giuria a Ballando con le stelle/ Piovono zero, Mammucari: "È imbarazzante!"

Dopo il ballo, Rosanna e Simone sono arrivati dinanzi alla giuria ricevendo voti bassissimi. Non solo, Selvaggia Lucarelli ha innescato una nuova polemica riprendendo le dichiarazioni della conduttrice a Storie Italiane. “La verità è che stiamo perdendo solo tempo, tu ci hai dato dei ciccioni” ha tuonato la giurata con la Lambertucci che ha replicato.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula: il confronto con la giuria di Ballando con le Stelle 2023

Dopo l’esibizione di Rosanna Lambertucci e Simone Casula a Ballando con le Stelle 2023 i due si sono sottoposti al voto della giuria. Immancabile la polemica con la Lambertucci che, replicando a Selvaggia Lucarelli, ha detto “la prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”. “E’ body shaming” ha replicato la Lucarelli con la Lambertucci che si è complimentata con Alberto Matano “secondo me è perfetto”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La giuria la asfalta ancora

Proprio Matano ha preso la parole per dire: “sembra una piaggeria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”, ma la Lambertucci ha replicato: “faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica”. Polemiche a parte la Lambertucci ha ricevuto un punteggio di 5 voti il più basso di Ballando. A salvarla il pubblico da casa con il televoto e Rossella Erra, la giurata del popolo, che ha deciso di darle metà del tesoretto: “grande rispetto per una donna e professionista Rosanna Lambertucci e Simone Casula”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA