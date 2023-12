ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lei: “Tutti mi davano per morta”

Ballando con le stelle 2023, Rosanna Lambertucci ironizza: “Mi hanno dato tutti per morta”

Nella finale di Ballando con le stelle 2023 Rosanna Lambertucci, dopo essere ‘risorta’ dalle sue ceneri, con un’invidiabile autoironia la conduttrice Rai si è esibita in un Boogie sulle note della canzone di Blanco nel cui ritornello viene ripetuto: “Finché non mi seppelliscono.” E Rosanna Lambertucci con Simone Casula dopo l’esibizione ha rincarato la dose: “Ce l’hanno messa tutta per darmi per morta. Mariotto mi ha detto fingiti morta, Teo ha preso le misure e poi mi ha detto di farmi cremata e invece…”

Rosanna Lambertucci e Simone Casula nel suo percorso a Ballando con le stelle 2023 ha dimostrato di non avere una particolare predisposizione per il ballo ma di essere molto determinata e combattiva per superare i suoi limiti. Alla fine i giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli l’hanno premiata con dei sei e dei sette per un totale di 33 punti. Peccato però che a cause dei -20 punti di penalità la coppia alla fine ha totalizzato un punteggio molto basso.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula in finale a Ballando con le Stelle 2023 con un entusiasmo inaspettato e il morale a mille

Rosanna Lambertucci e Simone Casula in finale a Ballando con le Stelle 2023. Nessuno avrebbe scommesso un caffè su questo scenario. E va detto, effettivamente, che non vi è mai stata la sensazione che la coppia potesse entrare davvero nella lista dei finalisti. E invece… . Invece le cose sono andate molto diversamente, con Rosanna Lambertucci che si è ripresa la scena dopo aver rischiato ripetutamente l’eliminazione.

Con il suo instancabile sorriso ha parato i colpi bassi, difendendosi con le unghie e coi denti. Grazie al supporto del suo coach, settimana dopo settimana, ha affinato la tecnica, migliorando il migliorabile. E poco importa se, durante la semifinale, ha dovuto “usufruire” del ripescaggio per ottenere la qualificazione. Il suo percorso a Ballando è stato un crescendo continuo, grazie al lavoro quotidiano e a tanto impegno.

Rosanna Lambertucci, quanta energia e quanto impegno per superare i pregiudizi! Adesso sogna in grande con coach Simone Casula

Dunque cosa si inventeranno Rosanna Lambertucci e Simone Casula questa sera, sabato 23 dicembre, per la finale di Ballando con le Stelle 2023? La coppia ha lavorato molto duramente in settimana, con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importantissimo e inaspettato. C’è inoltre un precedente che fa ben sperare Simone Casulla e Rosanna Lambertucci, ovvero il fatto che Luisella Costamagna (la vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le stelle) fu ripescata poco prima di essere proclamata campionessa.

Oggettivamente sono stati due percorsi diversi, così come è diversa l’età della Costamagna dalla Lambertucci. Un’età che Rosanna ha provato a battere investendo molta più energia di tanti altri suoi colleghi. In qualche modo, la sua sfida, la Lambertucci l’ha già vinta. A prescindere dalla classifica finale di quest’edizione di Ballando con le Stelle.











