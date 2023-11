ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La giuria la asfalta ancora

Rosanna Lambertucci asfaltata dalla giuria di Ballando con le Stelle: 2 zero alle palette

Rosanna Lambertucci si sente derisa dalla giuria e questa sera cerca di recuperare punti nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023. Sulle note di Non sono una signora, la Lambertucci dà del suo meglio in pista da ballo ma non riesce a fare il salto di qualità rispetto alla scorsa settimana. “Cosa pretendete di più?”, domanda Casula incredulo dopo i primi commenti negativi dei giudici. “Non è bello questo segno di arrendevolezza”, commenta Selvaggia Lucarelli. Zazzaroni pensa che abbia notevoli margini di miglioramento. Arriva il momento delle palette e Ivan Zazzaroni dà 6, Canino 5, Smith 4, Selvaggia Lucarelli 0, Guillermo Mariotto 0. Totale 15 punti, meno i dieci punti di penalità, la coppia arriva a cinque punti. “Non è accettabile”, dice Rosanna Lambertucci delusa e amareggiata. Coppia senza dubbio a rischio eliminazione… (Agg.Jacopo D’Antuono)

Rosanna Lambertucci e Simone Casula deludono ancora sulla pista di Ballando con le Stelle 2023. Durante l’ultima puntata, la conduttrice e il maestro si cimentano in una bachata che viene bocciata dalla giuria. La performance non è tra le migliori della serata, anzi viene fortemente criticata dalla giuria. In primis a bocciare la prova di ballo della conduttrice è Ivan Zazzaroni che precisa: “Io credo che sia stata la peggior bachata che ho visto in 16 anni di Ballando con le stelle! Lasciamo stare il tempo che l’hai sbagliato tutto, l’ho trovato agghiacciante“. Anche Fabio Caninio è dello stesso parere e precisa: “Trovo bellissimo lo sguardo da bambola assassina, anche se eri sciolta“. Poi è la volta di Carolyn Smith: “Sono molto contenta, sei molto più sciolta e ti sei lasciata andare. Devi lavorare tantissimo sulla coordinazione“.

Il commento più velenoso arriva da Guillermo Mariotto: “Io l’ho incontrata a Storie Italiane e le avevo detto, se devi andare una settimana in più, fingiti morta. Guarda sarebbe stato meglio!“. Selvaggia Lucarelli incalza: “L’errore è che ti sei finta viva, dovevi fingerti morta! E’ chiaro che è destabilizzata dal corteggiamento di Teo Mammuccari, un po’ ci stai cascando!” Si passa ai voti della giuria: un totale di 18 punti! Come andrà la puntata di questa sera per la coppia di ballo? Il rischio di un eliminazione è molto alto, la nutrizionista non ha mai del tutto convinto i giudici nonostante Selvaggia Lucarelli abbia cercato di indorare spesso la pillola. Finiti in fondo alla classifica la coppia può solo risalire, oppure… Ad ogni modo il web è piuttosto diviso tra chi sostiene i due perchè simpatici ed allegri, e in chi definisce Lambertucci ‘incapace’. Il sentiment è, dunque, piuttosto incerto.

Le critiche della giuria di Ballando con le Stelle 2023 sulla bachata ballata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula hanno lasciato il segno. La conduttrice, infatti, ospite di Storie Italiane, si è scagliata contro i giurati dichiarando: “Le persone si sono ribellate al giudizio, che io in qualche modo ho subito e dovevo reagire. Mi hanno rimproverato che faccio troppo la signora, che sono troppo composta. Io ho detto ‘no comment’ perché, di fronte a delle cose che mi hanno sinceramente un po’ mortificata, sono sincera, non sono abituata, purtroppo“.

La Lambertucci si è poi rivolta a Ivan Zazzaroni che ha definito la sua performance di ballo la peggior bachata mai vista a Ballando con le Stelle in sedici anni di programmazione: “Adesso non sono in grado, come Carolyn Smith, di fare delle valutazioni tecniche, però sinceramente non era una cosa così scandalosa da dire pubblicamente in quel modo. Ma uno, a un certo punto, la volta successiva entra in teatro ed è paralizzato. Cioè, io faccio le prove, Milly Carlucci è soddisfatta. Poi arrivo in teatro, è come se mi scoppiasse un blackout. Sono un animale, purtroppo, sensibile. Non sono capace di essere indifferente. Ho bisogno di sentirmi amata, di sentirmi coccolata“.











