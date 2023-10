ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Salvi per un pelo, giuria: “Migliorata!”

Per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 Rosanna Lambertucci è pronta a sfruttare la sua seconda possibilità. Dopo aver raccontato alle telecamere di Rai Uno l’incontro e l’amore con suo marito Mario Di Cosmo, la giornalista scende in pista, dove ad inizio puntata credeva rischiasse di essere eliminata.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula si esibiscono, poi la parola passa alla giuria. Zazzaroni: “Io ti ho vista un po’ rigida, tesa, in tensione. Non male però”. Canino: “Meglio della scorsa settimana però avevi un po’ lo sguardo da bambola assassina”. Lucarelli: “Sei stata brava”. Mariotto: “Lei mi commuove, mi fa tenerezza. Hai ballato peggio della scorsa settimana.” Smith: “È andato molto bene e molto meglio dell’altra settimana.” Per lei un punteggio totale di 14 punti (con i 10 di malus). (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rosanna Lambertucci e Simone Casula rischiano l’eliminazione a Ballando con le Stelle 2023: la concorrente deve cambiare passo

Rosanna Lambertucci e Simona Casula sono già a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2023. Questa sera, sabato 28 ottobre, la coppia spareggia contro il duo formato da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova: in palio la permanenza nel talent show di Raiuno. Ma cosa è successo nel corso della prima puntata e perché Rosanna Lambertucci rischia l’eliminazione? La concorrente, dopo una performance poco fluida che ha deluso le attese dei giurati, si è piazzata nei bassifondi della classific

I voti sono stati molto severi e in questo senso spicca lo zero assegnato da Guillermo Mariotto che, evidentemente, si è annoiato moltissimo. La conduttrice e nutrizionista ha provato a trasmettere il suo entusiasmo in pista da ballo, ma ad emergere sono stati soprattutto i limiti e le carenze tecniche. Adesso è chiamata a cambiare passo per prolungare la sua avventura su Raiuno. Ci riuscirà?

La sfida con Antonio Caprarica e Maria Ermachkova incombe: chi è il favorito?

In questa “guerra” tra ultimi è difficile capire chi è il favorito. D’altra parte entrambe le coppie non hanno mostrato la loro migliore versione nella prima puntata di Ballando con le Stelle. O forse sì, questo quindi sarebbe un vero problema. Anche perché adesso i giudici si aspettano di più da parte di tutti i concorrenti. E nel caso di Rosanna Lambertucci c’è anche il desiderio di far ricredere Guillermo Mariotto, il cui zero ha pesato moltissimo nella classifica finale.

Stando a voci di corridoio pare che la Lambertucci sia rimasta malissimi per i giudizi spietati dei giudici e nello specifico non ha gradito il volto di Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha dichiarato di non capire del tutto l’organizzazione della coreografia, mentre Ivan Zazzaroni ha comunque ammirato la voglia di fare della settantasettenne. Carolyn Smith ha ritenuto che fosse andata fuori tempo, per la Lucarelli invece ha rischiato troppo.











