Rosanna Lambertucci/ “Ho avuto cinque aborti e ho perso una figlia, ma in ospedale…”

Rosanna Lambertucci è stata intervistata questa mattina negli studi de I Fatti Vostri, durante il consueto Caffè con Salvo Sottile: “Oggi è il mio compleanno e colgo l’occasione per ringraziare tutti, con il vostro calore mi mantenete giovane”, ha esordito il volto noto della tv. In studio passa quindi una foto di Rosanna Lambertucci da bimba: “Pensavo alla tv? Io non ci ho mai pensato, è stato tutto casuale. Luciano Rispoli mi ha voluto dicendo che ero autentica e vera, mi ha spinto lui”.

“Io lavoravo in tv dietro le quinte – ha continuato Rosanna Lambertucci – facevo giurisprudenza, facevo un programma con Valente, facevo il mio lavoro perchè io appartengo ad una famiglia di magistrati. Ultimo dice che la vita va avanti da se, non chiede il permesso a te, ed è successo questo”. “Con Stefano Palatresi abbiamo fatto cose commuoventi”, ha poi aggiunto poi Rosanna Lambertucci indicando il maestro, presenza fissa del programma I Fatti Vostri.

"NON SONO STATA FORTUNATA, HO PERSO TANTI FIGLI"

“La vita ti sceglie lei – ha ribadito Rosanna Lambertucci – io mi sono sposata a 19 anni, non sono stata fortunata perchè ho perso tanti figli, sono stata costretta a visitare gli ospedali tante volte, ho avuto sette gravidanze, poi una bimba morta e poi ho avuto Angelica che è la mia vita e ora c’è la mia nipotina. Quando ero in ospedale ho capito che non c’era dialogo fra medico e paziente ed è stato questo che mi ha spinto a fare un programma che portava il medico a spiegare, e sono diventata in un certo senso capace di fare l’interlocutore fra medico e pubblico perchè l’ho vissuto io in prima persona”.

E ancora: “Con Umberto Veronesi su Rai Uno il sabato alle ore 14:00 abbiamo mostrato un seno nudo che veniva palpato dalla stessa protagonista… non solo non ci sono stati commenti negativi, quando le cose si fanno con serietà, il pubblico è intelligente e lo capisce”. Sulla sua esperienza a Luna Park: “Mi sono molto divertita io avrei voluto fare cose vivaci ma vedendo questa famiglia di magistrati che non vedevano di buon occhio che io andassi in tv… ero sotto guardia e Luna Park ha tirato fuori la vera Rosanna Lambertucci”. La conclusione dedicata ai suoi due Sanremo: “In entrambe le volte con Canino e Masini le loro canzoni hanno vinto”.











