Il concetto di maternità è quasi un mistero; solo una madre, prima come istinto e poi come momento di vita, conosce la realtà di quello che può essere considerato come una sorta di sesto o settimo senso. I figli, avuti anche in età avanzata; questo il tema odierno a La Volta Buona ma a colpire è un racconto struggente di Rosanna Lambertucci. Le sue parole mettono in evidenza come, purtroppo, anche il dolore più estremo può rendere il vero senso della maternità.

Rosanna Lambertucci ha raccontato, trattenendo a fatica le lacrime, di una sua terribile esperienza di vita: la perdita di 5 figli prima di dare alla luce la sua Angelica Amodei. Non esistono forse aggettivi per descrivere un dolore simile e lo dimostra un aneddoto specifico rivelato dalla conduttrice: “Dopo avere 5 figli era nata una bambina di nome Elisa; avendo partorito in un ospedale di campagna ho avuto un distacco della placenta e sono stata anche in fin di vita… Una delle cose più drammatiche che può succedere ad una donna; non sapevo nemmeno dove fosse”.

Rosanna Lambertucci a La Volta Buona: “Ho capito il dono della maternità con il dolore più grande…”

Rosanna Lambertucci – a La Volta Buona – ha lasciato libere le lacrime nel parlare della dolorosa perdita di sua figlia Elisa prima della nascita di Angelica. “…Alberto, mio marito, non mi aveva detto dove fosse sepolta; sono andata lì per la prima volta dopo la nascita di mia nipote. Lì ho ritrovato questa bambina che adesso riposa vicino al papà”. Commozione generale nel salotto di Caterina Balivo; colpisce la forza d’animo di Rosanna Lambertucci che nel raccontare tra le lacrime la sua esperienza dolorosa si fa portavoce di un messaggio speciale. “Una cosa molto dolorosa ma che mi ha fatto capire il dono della maternità; se non si capisce questo si perde qualcosa di molto importante”.