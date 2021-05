Rosanna Lambertucci “Ho rischiato la vita per avere Angelica”/ “Cinque aborti e..”

Non è la prima volta che Rosanna Lambertucci racconta il suo dramma di donna in carriera e di donna che voleva diventare mamma e che ha provato in tutti i modi ad avere un bambino. La rivelazione è arrivata in una lunga intervista al Corriere ma anche in tv dove è stata spesso ospite proprio come succederà oggi nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Proprio dopo lo sfogo andato in scena in Io e Te di Pierluigi Diaco, Rosanna Lambertucci ha raccontato al Corriere di tutti i tentativi fatti per diventare mamma e anche di quanto sia stata incosciente nel voler tentare a tutti i costi. La conduttrice non ci ha riprovato dopo un paio di tentativi falliti ma dopo ben sette gravidanze andate male e una figlia, Elisa, venuta a mancare dopo soli tre giorni di vita.

Lei stessa ha poi raccontato che grazie alla sua Angelica, arrivata all’ennesimo tentativo, l’ha resa nonna: “Quante pene prima di arrivare a lei. Ho perso cinque figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo che cosa stavo rischiando. Ero giovane, sa. Volevo un figlio”. Ogni volta che le cose sono andate male, Rosanna Lambertucci si è fatta curare ed è tornata di nuovo a provarci ma poi ha capito dopo quanto ha rischiato: “C’era una certa incoscienza, oggi lo capisco, ma all’epoca non ragionavo così”.

