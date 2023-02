Rosanna Lambertucci: “Ho sofferto di anoressia e bulimia”/ “Mi salvò una cagnolina…”

A “Verissimo”, su Canale 5, Rosanna Lambertucci si è messa “a nudo”, raccontando le sue sofferenze per i cinque aborti e la morte della figlia Elisa, ma anche per i gravi problemi alimentari che hanno contraddistinto la sua esistenza. Si tratta di anoressia e bulimia, problematiche legate all’affettività: “Il mio stomaco si era chiuso, non riuscivo più a deglutire. Sapevo di dovere mangiare, ma il boccone si faceva sempre più grande. Cercavo di farcela, ma questo boccone non riuscivo a mandarlo giù”.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “UNA CAGNOLINA MI SALVÒ DAI DISTURBI ALIMENTARI”

Una situazione spinosa e delicata, dalla quale Rosanna Lambertucci riuscì a uscire solamente grazie a un essere speciale, come da lei stessa raccontato a Silvia Toffanin: “Mi salvò una cagnolina trovatella. Prendendomi cura di lei, mi sono resa conto che aveva bisogno di me e il suo amore è riuscito a riaprire questa enorme chiusura che si era creata dentro di me”. Un’esperienza speciale, che la donna ha rivissuto anche due anni fa, quando, dopo la pandemia di Coronavirus, “ho trovato due gattini trovatelli e, per la seconda volta nella vita, hanno sciolto nodi che nessuno era riuscito a sciogliere fino ad oggi. Chi non ha animali non può capire”.

