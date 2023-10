Rosanna Lambertucci/ “Il mio Mario me l’ha mandato il mio ex marito. Ho vissuto anni terribili”

Storie Italiane ha avuto come ospite speciale della puntata di oggi Rosanna Lambertucci, da anni volto noto del piccolo schermo. Si parla del caso di Gina Lollobrigida e Javier Rigau in studio e Rosanna Lambertucci ha spiegato: “Gina Lollobrigida e Javier Rigau erano una coppia, noi li ammiravano, e lui era fiero di essere il compagno di Gina Lollobrigida. Io me li ricordo negli anni ’90 allo sporting club di Montecarlo, erano al tavolo d’onore col Principe. Io all’epoca lavoravo a Montecarlo ed ero lì, mi invitavano a quelle serate. Loro erano proprio una bella coppia al punto che io pensavo ‘Che importanza ha se uno è più giovane?'”.

E’ ancora: “Aveva una casa sull’Appia Antica, credo che avesse anche un appartamento a Montecarlo ma non so se fosse in affitto o di proprietà. Un commento personale? Gina Lollobrigida ad una certa età… sapessi quanto è importante una persona che ti sta vicino (dice riferendosi a Piazzolla ndr), che ti aiuta, tu gli daresti tutta l’anima, quindi queste cose vanno tenute in conto. Ha lavorato tutta la vita, gli era devoto, che poi lui abbia goduto in qualche modo della vita di Gina? Viveva con lei. Vivere con una donna con la sua personalità non è una passeggiata, da quello che vedo lui mi sembra un ragazzo molto devoto ed accudente, e ad un certo punto una persona così diventa veramente indispensabile e sto parlando di Piazzola. Io non lo conosco, i soldi che spariscono? Lei non c’è più, Gina ha vissuto come ha voluto, lei non era una che si faceva manipolare”. E ancora: “Io ho sposato un uomo più giovane allora sono una che si fa manipolare? Io ho un’età diversa da quella di Gina e il mio Mario ha un’età diversa rispetto a quella che c’era fra Piazzolla e Gina, ma se una persona ti fa stare bene, non te ne frega più niente”.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “MARIO E’ UNA BELL’ANIMA”

Quindi Rosanna Lambertucci ha aggiunto, parlando sempre della sua esperienza: “Mio marito mi ha voluto bene, e mi segue dall’alto, sono convinta che me l’ha mandata lui (dice riferendosi a Mario, l’attuale marito ndr). Ho vissuto anni terribili, avevo perso il lavoro, ero diventata una poveretta, me l’ha mandato lui e secondo te io cosa dovrei dire, di no perchè c’era l’anagrafe?”. Rosanna Lambertucci ha quindi parlato del suo recente matrimonio con il suo Mario, più giovane di lei di 15 anni: “E’ una bell’anima Mario, sono sempre in lotta con lui perchè è muscoloso, a me piacevano le persone longilinee. Poi il giorno del matrimonio mi ha voluto portare sulla barchetta che non hai idea che umidità che c’era per i miei capelli. Mario era felice, io non ho mai visto un uomo così felice di sposarsi, forse aveva trovato una famiglia, è innamorato? Io sono sempre cauta nel dirlo, non sono così presuntuosa”.

In studio è arrivato il messaggio della figlia Angelica e Rosanna Lambertucci si è commossa: “Lei era legatissima al padre, è sempre stata gelosa della sua assenza, ma le ho detto che sono sicura che Alberto sarebbe stata contenta per me e lei si è tranquillizzata. Sono felice? Comincio ad essere cosciente di essere sposata, fino a poco tempo fa non me ne rendevo conto. Ho percepito il concetto di matrimonio quando Mario dice ‘Mia moglie’, e comunque mi sento un po’ rilassata e infatti un pochino lo trascuro, ma non devo fare questo errore”. Rosanna Lambertucci ha concluso: “Eleonora Daniele mi ha aiutato nei momenti difficili, io venivo dalla morte di Alberto e lei mi ha invitata in tv e mi ha aiutata, e lo dico pubblicamente”.











