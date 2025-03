Rosanna Lambertucci, ospite di “La volta buona”, racconta come ha conosciuto suo marito Mario, l’uomo che ha sposato nel 2023. “Il papà di Angelica si era ammalato e io ho mollato tutto per stargli vicino nonostante fossimo separati da anni. Allora Mario, in un’intervista ha sentito questo ed è rimasto colpito” ha rivelato la splendida conduttrice. “Noi ci siamo conosciuti in un albergo romano e si è presentato. Lui mi mandava dei messaggi su Twitter e diceva che amava molto il mare, io avevo impressa quell’immagine della sua barca di Procida ma non sapevo il nome. Allora lui si è presentato e mi ha detto “Sono quello che le manda i messaggi da Procida con la barca”. Lì ho capito” ha raccontato ancora.

Da lì è nata la loro splendida storia d’amore: “Da quel momento abbiamo cominciato a parlare e mi ha invitato al luna park. Abbiamo fatto le montagne russe e anche altro. Guardandomi seriamente lui mi ha detto “Sai Rosanna, io non l’ho mai detto e mai pensato ma a te ti sposerei domani”. E da quel momento lui ha scelto me. Quando ci siamo sposati io ho chiesto alla mamma se sapesse che abbiamo una certa differenza di età e lei mi ha detto che Mario ha avuto una collezione di donne ma non ha mai scelto di sposare nessuno, se non me”.

Rosanna Lambertucci, la dedica di Mario: “Con te mi sono sentito a casa”

Per Rosanna Lambertucci c’è stata anche una sorpresa da parte del suo Mario, che in un video-messaggio le ha dedicato splendide parole, spiegando ancora una volta che ad unirli è un legame unico: “Per la prima volta con te mi sono sentito a casa, a mio agio. Da quel momento in poi non ci siamo più lasciati. La differenza di età non è mai stata importante per noi”.